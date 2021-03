Valentino Rossi si regala uno yacht da 9 milioni di euro

Titilla III, questo il nome dell'imbarcazione, è un Sanlorenzo X88 dal valore di 4,5 milioni di euro, ma secondo indiscrezioni Rossi ne avrebbe spesi altrettanti in personalizzazioni

Ancora qualche giorno e inizierà ufficialmente il mondiale di Moto GP. Tra i protagonisti designati, se non altro per il recente cambio di team, c’è Valentino Rossi che in attesa si lasciare nuovamente il segno in pista si è fatto notare per un regalo davvero unico: uno yacht dal valore di 9 milioni di euro.

Valentino Rossi: ecco il nuovo Titilla III

Il nove volte campione del mondo ha assistito in videoconferenza al varo di Titilla III, nome scelto per dare continuità rispetto alle precedenti imbarcazioni di Rossi. Il dottore ha optato per un Sanlorenzo X88 extra lusso che è stato inaugurato ad Ameglia e dovrebbe essere consegnato, dopo gli ultimi ritocchi e la messa in mare, a maggio. Extra lusso perché per questo Sanlorenzo X88 (26,7 metri di lunghezza per 7,2 di larghezza di 7,2 e una velocità massima di 23 nodi) Rossi ha dovuto sborsare ben nove milioni di euro. Il prezzo base dell’imbarcazione è di circa la metà, ma secondo indiscrezioni riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, il valore sarebbe letteralmente raddoppiato per gli allestimenti richiesti dal pilota.

Valentino Rossi e i progetti extra pista

Nonostante l’obiettivo del 200esimo podio in carriera ben stampato in tesa, Rossi trova il tempo di pensare anche ad alcuni aspetti della vita al di fuori delle corse. Nei giorni scorsi, sulle pagine de La Repubblica, ad esempio, ha annunciato il desiderio di avere un figlio quanto prima dalla sua compagna Francesca Novello: “Vorrei un bambino. È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta – ha dichiaro -. Al matrimonio non penso, ma mai dire mai“.