Velocifero punta sull’elettrico: ecco la proposta per EICMA 2023

Nello stand del brand è esposta la completa gamma dei prodotti dell’azienda: Race-X, la scrambler elettrica con un’autonomia fino a 170 km e una velocità massima di 110 km/h; Tennis E, lo scooter con due batterie estraibili di serie; Jump Scrambler, l’E- motorcycle a zero emissioni pensato per l’off-road e One- X, il SUV dei monopattini elettrici di Casa Velocifero

Velocifero, il brand nato dall’estro creativo di Alessandro Tartarini, porta a Eicma 2023 la sua innovativa e ampia gamma di prodotti di mobilità elettrica unici e futuristici. Nello specifico saranno tra i modelli ad attirare l’attenzione del pubblico presente alla kermesse milanese.

Race-X è la scrambler elettrica con un’autonomia fino a 170 km e una velocità massima di 110 km/h, che può essere guidata a partire dai 16 anni di età ed è una delle poche moto elettriche sul mercato la cui ricarica completa di 2,5 ore può essere effettuata non solo da una comune presa 110-240 Volt, utilizzando l’apposito caricabatterie, ma anche presso le colonnine pubbliche di ricarica in Corrente Alternata (AC). Race-X verrà prodotta a partire dal mese di marzo 2024 e sarà disponibile, anche in Italia, in 4 colorazioni: Giallo, Rosso, Bianco e Grigio. Il prezzo di listino della moto sarà di 7.600 euro, incentivi esclusi, iva inclusa. Tennis E è il nuovo scooter elettrico di Velocifero che rappresenta un perfetto mix di sportività, tecnologia e nuovo stile retrò. Dotato di un potente motore elettrico da 3.000 watt (3kW), con 5 kW di potenza massima, raggiunge una coppia massima di 175 Nm.

Lo scooter elettrico è alimentato da due batterie estraibili e di capacità complessiva di 2,88 kWh, fornite di serie, che permettono allo scooter di raggiungere un’autonomia superiore a 80 Km. Tennis E sorprende per le sue elevate prestazioni: sviluppato con la tecnologia IPM (Internal Permanent Magnet), può facilmente affrontare una pendenza di 18°. Il comfort di guida è massimo, grazie alla sospensione posteriore progressiva, posizionata sotto la pedana poggiapiedi: una soluzione sofisticata raramente applicata sugli scooter, che ha permesso ai progettisti di Velocifero di creare un vano per riporre un casco. Tennis E, proposto nei colori Grigio e Bianco, sarà commercializzato in Europa a partire dal mese di marzo 2024.

Jump Scrambler è la moto elettrica dal DNA off-road e dagli pneumatici tassellati, pensata per avvicinare i giovani alla mobilità green. Un veicolo agile e maneggevole, caratterizzato da un motore elettrico da 3.000 W continui (5.000 W di picco) con una coppia massima di 175 Nm, che può raggiungere una velocità di 90 km/h. Jump Scrambler può essere facilmente ricaricata anche da una comune presa domestica 100-240V con tempi di 4-5 ore per una batteria da 2.808 Wh e di 5-6 ore per una da 3.600 Wh. Jump Scrambler sarà commercializzata nei colori Giallo, Rosso e Nero a partire dal mese di marzo 2024.

One-X, il SUV dei monopattini elettrico di Casa Velocifero, si contraddistingue per le sue dimensioni generose e la capacità di rispondere a chi è alla ricerca di un mezzo green, sicuro e pieghevole adatto anche per viaggi di media percorrenza. One-X dispone di una batteria da 1200 Wh che garantisce fino a 90 km di autonomia* ed è commercializzato in due differenti motorizzazioni: motore singolo sulla ruota posteriore da 500W alimentato a 61,2 V; due motori da 500W ciascuno alimentati sempre a 61,2V (versione off road non omologata in Italia). One-X è già disponibile sui mercati europei, arriverà in Italia nelle prossime settimane.

“È un momento di grande fermento per noi. In occasione di Eicma 2023 siamo orgogliosi di annunciare l’apertura ufficiale della nostra filiale italiana, Velocifero Srl con sede a Bologna, capitale della Motor Valley. Un traguardo che ci permetterà di promuovere la nostra vasta gamma di veicoli in tutto il Paese – ha detto Alessandro Tartarini, patron di Velocifero -. La presenza del nostro marchio continua ad ampliarsi: abbiamo recentemente concluso un accordo per distribuire i nostri prodotti negli Stati Uniti. Una collaborazione, questa, che si aggiunge a quelle già consolidate in diversi altri paesi”.