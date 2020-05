Vent: promozioni aggressive per Derapage RR 50 e Baja 125

Scegliere Vent sarà ancora più conveniente grazie ai finanziamenti a interessi zero varati dalla casa sui modelli Derapage RR 50 e Baja 125, ma attenzione, la promo è valida fino al 30 giugno 2020

La sosta forzata di questi ultimi mesi non ha smorzato l’entusiasmo di Vent che si è rimessa “in moto”, è proprio il caso di dirlo, con tante iniziative e attività pronte ad animare il prosieguo della stagione 2020. Insomma, il giovane brand ha intenzione di fare la voce grossa in un settore come quello delle enduro e motard di piccola cilindrata sempre molto vivace.

Vent spazza via la crisi

La nascita e la crescita di Vent negli ultimi anni si è concentrata sui concetti di “vendere sogni” e “realizzare strumenti di libertà”. La gamma Vent 2020, con i modelli da 50 cc e 125 cc nei segmenti enduro, supermotard e scrambler, non mancherà di soddisfare le richieste di un pubblico esigente composto da giovani, ma anche da giovani-adulti, alla ricerca di una moto performante e dal look attuale. Oggi, scegliere Vent sarà ancora più conveniente grazie ai finanziamenti a interessi zero varati dalla casa.

Derapage RR 50, il motard 50 cc, con telaio alluminio 5.0, ad esempio, in vendita al prezzo al pubblico di 4.090 euro, potrà essere acquistato con un anticipo di 590 euro e finanziamento in 24 rate da 150 euro e anticipo di 590 euro, Tan fisso 0,00%, Taeg 4,01% e prima rata a 30 giorni; Baja 125, l’enduro 125cc 4 tempi, con telaio in ferro, è in vendita al prezzo al pubblico di 4.590 euro ma potrà essere acquistato con un anticipo di 590 euro e finanziamento in 24 rate da 170,83 euro, Tan fisso 0,00%, Taeg 3,54% e prima rata a 30 giorni. L’iniziativa è stata prorogata fino al 30 giugno 2020.