Vent Scramler 125: la moto per tutti a un prezzo alla portata di tutti

Vent ha annunciato l’arrivo sul mercato della Scrambler 125, di un nuovo modello adatto a tutti, caratterizzato da robustezza, agilità, versatilità e da un prezzo davvero competitivo

EICMA 2019 ha segnato un passo in avanti importante per Vent, che ha presentato la gamma moto 2020 rinnovata sia dal punto di vista tecnico che estetico oltre che l’esclusiva e-bike LDV500, dedicata al cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci. Tra i modelli più interessanti di Vent c’è la Scramble 125.

Vent Scrambler 125: com’è fatta

Affidabile, robusta, agile e versatile: ecco le principali caratteristiche della Vent Scrambler 125, adatta ad un pubblico trasversale alla ricerca di una moto estremamente maneggevole e divertente da guidare in città o fuoriporta, per lavoro o nel tempo libero, capace di garantire grande divertimento anche sugli sterrati. La moto è dotata di un motore monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido, sei marce, telaio perimetrale in acciaio a doppia culla di colore nero, forcella con steli da 41mm, disco anteriore da 320mm, cerchi da 19” (anteriore) e 17” (posteriore), dimensioni generali contenute ed un’altezza della sella a soli 83cm: ecco le principali caratteristiche qualificano la Scrambler Vent come “la moto per tutti”.

La Scrambler 125 è omologata per il trasporto passeggero ed è equipaggiata di serie con un portapacchi posteriore in tinta con il parafango, funzionale e perfettamente integrato nella linea dello stesso. La praticità del portapacchi consente di sfruttare l’attacco per arricchire la moto con una borsa morbida sul lato sinistro e portare con sé gli oggetti più utili di media e piccola grandezza.

Vent Scrambler 125: quanto costa

La Vent Scrambler 125 è già disponibile sul mercato in colorazione bianca con inserti rossi e blu, caratteristici del marchio di Introbio. La moto ha un prezzo al pubblico di 3.900 euro franco concessionario.