Vent X-Rude, la moto crossover arriva nel 2023

Vent presenta a EICMA 2022 la nuova X-Rude. Il concept della nuova crossover “made in Valsassina” nasce come naturale evoluzione dei modelli Motard ed Enduro 125 4T recentemente lanciati su tutti i mercati europei. Ideata dal Laboratorio del Design Vent, X-Rude ha l’obiettivo di conquistare una fascia di pubblico ampia, dai giovani 16enni fino agli utenti più adulti che approcciano per la prima volta il mondo delle due ruote.

Vent X-Rude: le caratteristiche

Dopo tanti anni di esperienza nella produzione di moto per i più giovani, nei segmenti Enduro e Motard, Vent ha deciso di presentare a EICMA il nuovo concept nato da uno studio che il reparto marketing, di concerto con il laboratorio del design, ha affrontato per proporre ad un pubblico diversificato, in un mercato decisamente in fermento, un prodotto 125 che potesse soddisfare i desideri dei giovani 16enni, primo target di riferimento delle moto di questa cilindrata, e dei meno giovani sempre più propensi ad approcciare il mondo delle due ruote per la prima volta in età più adulta. La tendenza del mercato odierno è, come tutti sappiamo, decisamente orientata al segmento delle crossover, ovvero moto che “uniscono” un tipo di utilizzo più ampio che conduce sia sull’asfalto cittadino così come nella percorrenza di sterrati più o meno impegnativi.

Vent X-Rude è un veicolo molto accattivante dal punto di vista estetico e con un equipaggiamento che richiama inequivocabilmente ai trend odierni per conquistare un pubblico ampio e diversificato: dai giovani che utilizzano la moto per la scuola o per il tempo libero, fino a un target più o meno esperto, che può divertirsi in sella ad una moto prestazionale, affidabile e con uno stile inconfondibile. E che in questo caso si può guidare con la sola Patente B. X-Rude strizza l’occhio a più segmenti, dalle Cafè Racer alle Scrambler, ha uno stile elegante, con grafiche e dettagli tecnici che la connotano decisamente in una dimensione differente rispetto alle moto oggi disponibili nella gamma Vent. La moto nasce su base del telaio perimetrale Vent 3.0 in acciaio che ha dimensioni importanti per la cilindrata.

Il nuovo disegno garantisce maggiore stabilità e grande comfort anche per un utilizzo con passeggero, decisamente frequente su una 125. Nuova la taratura delle sospensioni con forcella RSV16 da 41 mm a steli rovesciati e il monammortizzatore posteriore RSV16 che esprimono un comfort totale sia nell’uso stradale che in fuoristrada. Ancora una volta i potenti freni modulabili Wave da 290 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, offrono frenate potenti e modulabili su tutti i fondi stradali. Maggiore sicurezza in frenata è garantita anche dal sistema CBS (Combined Braking System). Il cuore pulsante è il nuovo motore Motore Minarelli 125 4T Euro5 a fasatura variabile di ultima generazione che arricchisce la stessa di carattere. Il sistema ad iniezione elettronica, il Variable Valve Actuation e la frizione antisaltellamento, garantiscono alla moto un’accelerazione invidiabile. La nuova testa conferisce una combustione ottimale che si traduce in maggiore potenza, meno consumi e meno emissioni con conseguenti costi di esercizio più bassi (50 km/l).

Vent X-Rude: quanto costa

Vent X-Rude sarà disponibile sul mercato nella primavera 2023 ad un prezzo indicativo di 5.000 euro.