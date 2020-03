Vespa e Ducati: il web ama i marchi made in Italy

Vespa e Ducati dominano le classifiche di moto e marchi più ricercati sul portale di Subito. Tra i brand crolla Harley Davidson, mentre entra nella top ten Husqvarna

Qual è il mezzo a due ruote più cercato sul web dagli italiani nel 2019? Qualche super sportiva? Una nuova moto elettrica? Un capolavoro del custom? Assolutamente no. La moto più cliccata dal appassionati del nostro paese è l’intramontabile Vespa.

Vespa e Ducati leader nelle ricerche di Subito

Subito, la nota piattaforma che si occupa di compravendita online, ha stilato una classica delle moto più cercate dagli italiani nel 2019 nella categoria ‘Moto’ del portale ed analizzando le oltre 100 milioni di ricerche per parola chiave emerso che la Vespa è stata la più cercata nel 2019. Dietro a questo gioiello tutto made in Italy, trovano posto due esemplari giapponesi, lo Yamaha TMax e l’Honda SH, leader per vendite nei rispettivi segmenti, maxiscooter e scooter a ruota alta. Bel balzo in avanti per altre due Yamaha: le supersportive R1 (che guadagna ben due posizioni) e la R6 che precede il Piaggio Beverly che difende i prodotti di casa nostra con un onorevolissimo sesto posto. Sale di classifica la KTM 125 (ora settima), mentre la top ten è composta da tre new entry: la Honda Transalp (ottava), l’Africa Twin (nona) e la Ducati Monster (decima). Il discorso cambia un po’ se la ricerca si effettua per marche. In questo caso, il brand più cliccato è Ducati, che soffia il grandino pilato del posto ad Harley Davidson, che scende addirittura in quarta posizione. Il podio per marche è completato da BMW e KTM rispettivamente al secondo e terzo posto. Honda chiude la top5. mentre in nona posizione era per la prima volta Husqvarna.