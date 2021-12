Vespa Piaggio: ancora più glamour con la firma di Justin Bieber

"Sono entusiasta all’idea di poter reinterpretare l'iconico design di Vespa", ha dichiarato Justin Bieber. Il modello dovrebbe essere disponibile a partire da febbraio 2022

È lo scooter per eccellenza, il più amato in Italia ma non solo. Stiamo parlando della Vespa Piaggio che da oggi ha un tocco ancora più particolare grazie al modello firmato dalla pop star canadese Justin Bieber.

Vespa Piaggio by Justin Bieber: un modello unico

Un modello per i millennials? Forse, ma al fascino della Vespa è difficile resistere a ogni età. Probabilmente ne sono convinti anche ai vertici di Piaggio e per questo hanno deciso di dare il via alla collaborazione con Justin Bieber. Il cantante è solo l’ultima icona del mondo pop ad avere la “sua” Vespa. In passato era toccato a personaggi del calibro di Giorgio Armani, Christian Dior e Salvador Dalì. La scelta di Bieber è un chiaro segno dei tempi moderni, con la pop star ha accettato con grande entusiasmo il progetto: “I miei fan sanno quanto io ami lo sport: lo skateboard, l’hockey, il basket, la BMX. Sono da sempre attratto da questo mix di stile, eleganza e velocità – ha dichiarato – Sono entusiasta all’idea di poter reinterpretare l’iconico design di Vespa“.

Insomma, Bieber e Vespa fanno squadra spinti dal desiderio di esplorare la creatività e celebrare lo stile e il design, ma allo stesso tempo divertirsi insieme. L’incontro tra una delle più grandi pop star al mondo e l’iconico marchio italiano non è frutto del caso: lo stile e il design sono una costante fonte di ispirazione per Justin, mentre Vespa è da sempre vicina al mondo della musica e dei giovani. Il modello dovrebbe essere disponibile a partire da febbraio 2022.