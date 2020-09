Vin Diesel diventa Fast, Furious & Green in sella allo scooter Yadea G5

Vin Diesel è stato scelto come testimonial di Yadea G5 lo scooter elettrico intelligente con un motore elettrico da 2400 watt capace di raggiungere una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 60 km (che si raddoppiano nella versione PRO) grazie alla batteria al litio 32 Ah di Panasonic rimovibile

Ve lo immagine Vin Diesel a bordo di un veicolo elettrico? Diciamo che l’immagine che l’attore protagonista della serie Fast & Furious non va proprio in questa direzione, ma recentemente è stato scelto per fare da testimonial della mamma di scooter a zero emissioni Yadea G5.

Yadea ha scelto un testimonial particolare per la campagna pubblicitaria del suo G5: Vin Diesel. L’attore americano è diventato popolare per essere uno dei personaggi principali della serie Fast & Furious, dove solitamente usa vetture dai motori potenti e non particolarmente green. Ora è arrivata la svolta accettando di essere il volto per di Yadea G5, lo scooter elettrico intelligente con un motore elettrico da 2400 watt capace di raggiungere una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 60 km (che si raddoppiano nella versione PRO) grazie alla batteria al litio 32 Ah di Panasonic rimovibile e ricaricabile in un tempo variabile dalle quattro alle sei ore.

Compleanno la dotazione dello scooter un cruscotto digitale da sette pollici che visualizza tutte le informazioni importanti come velocità, livello della batteria, tempo, chilometri giornalieri e totali, freni sono a disco sia anteriori che posteriori, due pratici scomparti frontali con porte di ricarica USB per un telefono cellulare, il vano portaoggetti da 26 litri sotto la sella, la chiave RFID offre protezione antifurto e il sistema antifurto basato su GPS.