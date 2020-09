Voge Brivido 500 R: la naked per tutti, anche in fatto di prezzo

Voge Brivido 500 R monta un motore bicilindrico parallelo fronte-marcia 4 tempi capace di erogare una potenza massima di 43,5 CV, forcella anteriore telescopica Kayaba upside down, cerchi in lega leggera multirazze con pneumatici Pirelli Angel GT e impianto frenante Nissin. Molto interessante il prezzo

Si chiama Brivido 500 R la naked entry level firmata da Voge adatta a coloro che cercano una moto agile e leggera, dalle prestazioni alla portata di tutti, così come il prezzo, davvero interessante in rapporto alla dotazione offerta.

Voge Brivido 500 R: le caratteristiche

Voge Brivido 500 R è caratterizzata da linee pulite e innovative, con un bel faro anteriore full LED e luci di posizione a tubi luce, presenti anche nel gruppo ottico posteriore. I fianchetti anteriori sono minimal, la sella pilota (ealizzata in pelle antiscivolo) è posta a un’altezza di 790 mm da terra. Il cruscotto digitale con schermo LCD è di facile consultazione in ogni condizione di guida e presenta le classiche indicazioni: contagiri, contachilometri, livello carburante, indicatore di marcia, temperatura liquido refrigerante e orologio.

Brivido 500 R monta un motore bicilindrico parallelo fronte-marcia 4 tempi, con distribuzione bialbero DOHC a 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido ed capace di erogare una potenza massima di 43,5 CV a 8500 giri/min e una coppia massima di 40,5 Nm a 7000 giri/min. Il cambio è a 6 marce. Il serbatoio ha una capacità di 16,5 litri e permette di avere un’autonomia di oltre 500 km di autonomia. Per quanto riguarda ala ciclistica, la Voge Brivido 500 R monta una forcella anteriore telescopica Kayaba upside down di diametro 41 mm con escursione 128 mm e un ammortizzatore posteriore singolo a precarico regolabile con escursione di 57 mm. Sui cerchi in lega leggera multirazze sono montati pneumatici Pirelli Angel GT di 120/70-17″ e 160/60-17″. L’impianto frenante è Nissin a doppio disco di diametro 298 mm all’anteriore e a disco singolo di 240 mm al posteriore e un sistema ABS Bosch a doppio canale di serie.

Voge Brivido 500 R: quanto costa

La Voge Brivido 500 R è disponibile in Italia nel colore antracite metallizzato con inserti azzurri elettrici in contrasto al prezzo si listino di 4.990 euro franco concessionario, decisamente interessante vista la dotazione di serie.