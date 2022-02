Voge Trofeo 500AC: la advanced classic per tutte le tasche

Voge Trofeo 500AC è spinta da un motore bicilindrico quattro tempi fronte marcia da 471 cc con distribuzione DOHC, in grado di erogare una potenza massima di 47 CV. Il look unisce elementi classici e moderni. Interessante la dotazione

Si chiama 500AC la nuova nata in casa Voge, brand del gruppo cinese Loncin Motorcycle. La moto è una advanced classic che va ad arricchire la gamma Trofeo con un mix di modernità e stile retrò tanto apprezzato dal mercato.

Voge Trofeo 500AC: le caratteristiche

Voge 500AC si caratterizza per le sue linee filanti e leggere, sella bassa e spaziosa per garantire il massimo comfort di guida. La moto è spunta da un motore bicilindrico quattro tempi fronte marcia da 471 cc con distribuzione DOHC, in grado di erogare una potenza massima di 47 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 44,5 Nm a 7.000 giri/min. Il cambio è a 6 marce, il serbatoio carburante da 19 litri con un consumo dichiarato dalla casa di 24 km/l. La dotazione di serie prevede strumentazione digitale con tecnologia TFT con di sensore luminosità, indicatore livello e consumo carburante in l/100km, orologio digitale, temperatura liquido refrigerante, indicatore pressione e temperatura pneumatici e tensione della batteria. Sul display è possibile visualizzare, inoltre, anche il collegamento bluetooth con Caller ID che permette di identificare la chiamata in entrata. Non poteva mancare la presa USB che permette di caricare il proprio smartphone con estrema facilità. Fari anteriori e posteriori si confermano, come per le altre Trofeo, full LED.

Grazie al peso contenuto di 185 kg, all’ altezza sella di 810 mm la Trofeo 500AC risulta perfettamente equilibrata e maneggevole, di facile utilizzo per ogni tipo di utente. La ciclistica è affidata a un telaio in tubi di acciaio alto resistenziale. Il sistema sospensivo, invece, è costituito da una forcella anteriore Kayaba upside-down di diametro 41 mm con escursione di 128 mm e da un ammortizzatore singolo a precarico regolabile al posteriore con escursione di 57 mm. La frenata con sistema ABS a doppio canale è affidata a un impianto Nissin a doppio disco di diametro 298 mm all’anteriore e a disco singolo di diametro 240 mm al posteriore. I cerchi in lega leggera multirazze da 17” montano pneumatici Pirelli Angel GT da 120/70-17″ all’anteriore e 160/60-17” al posteriore: stile e fascino.

Voge Trofeo 500AC: colori e prezzi

Voge Trofeo 500AC è disponibile presso i rivenditori al prezzo di listino di 6.290 euro franco concessionario nei colori Carbon Black e Matt Grey.