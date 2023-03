Voge Trofeo 525ACX: 100% spirito scrambler

Voge Trofeo 525ACX è disponibile al prezzo di listino di 6.790 euro franco concessionario ed è ora in promozione a un prezzo di 6.290 euro in colorazione Carbon Black

Voge ha presentato la Trofeo 525ACX, evoluzione in chiave scrambler della Trofeo 500AC, l’Advanced Classic che unisce elementi classici e moderni per dare vita a una moto che sappia unire passato e presente.

Voge Trofeo 525ACX: le caratteristiche

Voge Trofeo 525ACX strizza l’occhio al mondo delle scrambler e lo fa con alcuni elementi tipici delle moto di questo particolare segmento, come i cerchi a raggi, dallo scarico alto con terminale a tromboncino, il faro tondo e gli pneumatici scolpiti. Questo spirito classico viene esaltato dall’accostamento con elementi che sono, invece estremamente attuali, come l’illuminazione full Led e un’elettronica completa che comprendere il sistema ABS a doppio canale, la comoda presa USB, ma anche il display digitale TFT a colori da 7” posizionato dietro il cupolino che offre tutte le informazioni utili alla guida quali contachilometri Odo/Trip, tachimetro, contagiri, sensore pressione pneumatici TPMS, indicatore livello e consumo carburante in L/100km, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, sensore luminosità, orologio digitale e doppia interfaccia grafica di visualizzazione strumentazione classic o sport.

Il nuovo motore bicilindrico in linea DOHC raffreddato a liquido KEL500F ha una cilindrata di 494 cc effettivi ed è in grado di erogare una potenza di 47,6 CV (35 kW) e una coppia di 44,5 Nm a 7.000 giri/mi, che la rendono la scelta ideale per i patentati A2. Il cambio è a sei marce. Grazie all’utilizzo di un nuovo albero motore e di nuovi pistoni, le emissioni di CO2, che sulla 500AC erano pari a 96 g/km. Il serbatoio da 19 litri e i consumi di 26 km/l assicurano elevata autonomia di guida, mentre la velocità massima si conferma pari a 160 km/h. per quanto rigaurda le sospensioni, all’anteriore una forcella a steli rovesciati e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico a leveraggio progressivo. Il forcellone è in alluminio, le ruote sono a raggi, tubeless e montano pneumatici Metzeler Tourance 110/80 – 19” all’anteriore e 150/70 – 17” al posteriore. L’impianto frenante è firmato Nissin ed è dotato di sistema ABS a doppio canale. All’avantreno troviamo una coppia di dischi da 298 mm di diametro con pinze a doppio pistoncino, al retrotreno è montata una pinza a singolo pistoncino che morde un disco da 240 mm di diametro.

Voge Trofeo 525ACX: quanto

Voge Trofeo 525ACX è disponibile al prezzo di listino di 6.790 euro franco concessionario ed è ora in promozione a un prezzo di 6.290 euro in colorazione Carbon Black.