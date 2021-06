Voge Valico 500 DS: motore Euro 5 e prezzo scontato

La nuova Voge Valico 500 DS arriva sul mercato con un motore rinnovato e più performante rispetto al precedente. Ricca la dotazione di serie, soprattutto in relazione al prezzo di 5.990 euro franco concessionario

Valico 500DS è l’esemplare del segmento adventure-crossover di Voge e ora arriva con un motore omologato Euro 5, tante soluzioni adatte a chi ama macinare chilometri sulle due ruote senza spendere una fortuna.

Voge Valico 500 DS: le caratteristiche

Voge Valico 500 DS arriva, anzi, torna sul mercato con una serie di novità che la renderanno ancora più interessante per coloro che cercano una moto completa nella dotazione, ma non troppo impegnativa, sia sotto l’aspetto delle prestazioni sia sotto quello economico. Il motore bicilindrico 4 tempi con distribuzione DOHC a 4 valvole è omologato Euro 5 e le sue prestazioni sono state migliorate: la potenza massima è, ora, di 46,9 CV a 8.500 giri/min e la coppia massima 44,5 Nm a 7.000 giri/min. La moto è in grado di toccare una velocità massima di 160 km/h per un consumo dichiarato dalla casa di 24 km/l nel ciclo WMTC ed emissioni di CO2 pari a 98 g/km.

La ciclistica si compone da un telaio di acciaio ad alto resistenziale e da un sistema di sospensioni costituito da una forcella anteriore Kayaba upside-down di diametro 41 mm con escursione di 156 mm e da un ammortizzatore posteriore singolo a precarico regolabile con escursione di 61 mm. L’impianto frenante Nissin prevede due dischi flottanti di diametro 298 mm all’anteriore e a disco singolo fisso di diametro 240 mm al posteriore ed è abbinato a un sistema ABS Bosch a doppio canale. I cerchi multirazze sono realizzati in lega leggera e montano pneumatici Pirelli Angel GT da 120/70-17″ all’ anteriore e 160/60-17″ al posteriore.

Ricca la dotazione a disposizione. Di serie c’è il set di valigie tourer in alluminio e completamente riprogettato (che si apre con la chiave di accensione). Di nuova concezione anche la struttura di supporto che garantisce maggiore spazio alle gambe del passeggero. Al cavalletto laterale si aggiunge ora anche quello centrale. Il parabrezza è regolabile su due posizioni e ora è disponibile in versione fumè, dando continuità all’estetica della moto. Sotto la sella si trova un comodo cavo antifurto in acciaio rivestito che permette di agganciare il proprio casco quando il veicolo viene parcheggiato. Lo schermo digitale TFT, oltre alle funzioni base, indica la temperatura esterna. Il collegamento Bluetooth con Caller ID permette di visualizzare il nome di chi vi sta chiamando direttamente sul display.

Voge Valico 500 DS: colori e prezzi

La nuova Voge Valico 500DS è disponibile nelle colorazioni Sparkling black metallizzato e nel nuovo Matt gray con nuove decalcomanie a un prezzo decisamente interessante: 5.990 euro franco concessionario anziché 6.490 euro, importo finanziabile con un programma dedicato firmato Voge.