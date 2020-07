Volkswagen Streetmate: non chiamatelo solo monopattino elettrico

Volkswagen Streetmate monta un motore elettrico con una potenza di 2,7 CV, ha un'autonomia di 60 km e garantisce una velocità massima di 45 km/h. La forcella anteriore si collega al manubrio come se fosse una bicicletta, a tutto vantaggio della guidabilità e del confort. Con un rapido movimento il telaio diventa una vera e propria sella

Il chiama Streetmate l’evoluzione del monopattino elettrico pensato da Volkswagen: evoluzione perché questo progetto è molto di più, vedo un telaio quasi da bicicletta senza pedali e non essendo esattamente uno scooter. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.

Volkswagen Streetmate: le caratteristiche

Volkswagen ha cavalcato l’onda del successo dei monopattini elettrici per spingersi oltre e creare Streetmate. Definirlo monopattino è alquanto riduttivo perché la casa tedesca, che notoriamente non si accontenta di essere sul mercato senza incidere, ha voluto dare vita a un oggetto per certi versi univo. Presentato quasi due anni, oggi torna a farsi sentire: un po’ skateboard, un po’ monopattino, un po’ bicicletta (per via del suo particolare telaio) e un po’ e-scooter. Troppe cose insieme, ma sicuramente Streetmate non passa inosservato. A livello tecnico spicca subito la grande forcella anteriore con due ammortizzatori che si collega al manubrio come se fosse una bicicletta, a tutto vantaggio della guidabilità e del confort, decisamente superiore rispetto a quello di un monopattino, soprattutto sulle disastrate strade italiane.

Con un rapido movimento il telaio diventa una vera e propria sella e questo permette di condurlo anche da seduti. La presenza dei paraspruzzi è una chicca estetica ma anche funzionale. Il faro anteriore è a Led e non manca il supporto per lo smartphone. Ma l’elemento più innovativo è la versatilità dell’architettura, con una parte del telaio che si solleva e diventa una sella, in modo da non obbligare a stare sempre in piedi. Streetmate monta un motore elettrico con una potenza di 2,7 CV, ha un’autonomia di 60 km e garantisce una velocità massima di 45 km/h.