VR46 E-MTB: la nuova vita di Valentino Rossi è in bici elettrica

VR46 E-MTB sarà declinata in due versioni Premium e Limited Edition, con componenti dedicate. Entrambe avranno il motore Bosch Performance Line CX BES3, accreditato di coppia massima di 85 Nm. Il telaio è firmato MT Distribution

Si chiama VR46 E-MTB la nuova mountain bike elettrica realizzata in collaborazione tra VR|46 Racing Apparel, azienda in orbita Valentino Rossi e MT Distribution, brand leader nella produzione di mezzi per la mobilità green.

VR46 E-MTB: le caratteristiche

L’annuncio della nascita di questo nuovo progetto è stato dato durante l’ultimo Italian Bike Festival di Rimini, ma è nella prestigiosa cornice di EICMA (in programma a Rho dal 23 al 28 novembre) che la VR46 E-MTB verrà presentata ufficialmente. Quello che sappiamo sono i dettagli che si possono vedere dal video teaser diffuso via social. La bici, realizzata coinvolgendo altri marchi come Bosch, Pirelli, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e altri ancora, sarà declinata in due versioni: una Premium, per cui sono stati adottati componenti di alto livello e una versione Limited Edition, realizzata in soli 46 pezzi numerati e accompagnati da un certificato esclusivo firmato da Valentino Rossi, che sarà assemblata con componenti wireless e in carbonio.

VR46 E-MTB dovrebbe adottare il motore Bosch Performance Line CX BES3, accreditato di coppia massima di 85 Nm e un supporto alla pedalata fino al 340% in modalità Turbo. La bici avrò un telaio curato da MT Distribution cha facilità il controllo in discesa e in curva; le ruote saranno da 29 all’anteriore e 27,5″ al posteriore; la forcella da 160mm e ammortizzatore 205/67,5”, mentre le sospensioni saranno RockShox da enduro e Ohlins rispettivamente per la Premium e per la versione Limited Edition.