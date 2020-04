Vyrus Alyen: la moto che sembra essere venuta dal futuro

La Vyrus Alyen, frutto della penna di Ascanio Rodorigo (ex tecnico Bimota) monta il motore bicilindrico a L di 90° Ducati Superquadro da 1.285 cc e 205 CV di potenza. Il sistema di sterzo contenuto dalla forcella bibraccio anteriore si chiama HWSS. La moto sarà prodotta in allena 20 pezzi

Si chiama Alyen l’ultima nata in casa Vyrus, la factory di Cerasolo Ausa che ha dato vita a una moto dalle linee futuristiche con un motore Ducati Superquadro di 1.285 cc che può sviluppare 205 cavalli di potenza massima. Insomma, un mezzo non per tutti che, infatti, verrà prodotto in appena 20 esemplari.

Vyrus Alyen: le caratteristiche

In questi giorni in cui si parla quasi esclusivamente di coronavirsu, siamo felici di spostare l’attenzione su un altro Vyrus. Avete letto bene: Vyrus, come Vyrus Alyen, ma moto firmata dall’ex tecnico Bimota, Ascanio Rodorigo. In realtà siamo davanti a un’autentica super moto, con caratteristiche tecniche che toccano livelli di eccellenza assoluti a partire dal motore che è il bicilindrico a L di 90° Ducati Superquadro da 1.285 cc in grado di erogare una potenza massima di 205 CV a 10.500 giri/min. Il telaio è a omega in magnesio e lavora in abbinamento a una alla forcella bibraccio anteriore tipica di Bimota e a un forcellone monobraccio posteriore.

Il sistema di sterzo contenuto dalla forcella anteriore si chiama HWSS (acronimo di Hydraulic Wired Steering System) ed è composto da due cavi in acciaio legati alle estremità del manubrio che scendono lungo il forcellone anteriore e sono collegati ai lati della ruota. Sia il telaietto reggisella sia il codino sono realizzati in carbonio, proprio come i cerchi Rotobox Bullet a 10 razze di 5 mm di spessore da 17″ (che montano pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa 120/70-17 all’anteriore e 200/60-17 al posteriore). L’impianto frenante può essere composto da dischi carboceramici oppure da dischi Brembo T-drive da 320 mm di derivazione sportiva con pinza Brembo GP4 RR monoblocco.

Vyrus Alyen: un gioiello per pochi

La nuova Vyrus Alyen è un gioiello per pochi. Ne verranno prodotte solamente 20 unità e il prezzo d’acquisto, segno che anche sotto questo aspetto sarà una moto davvero unica.