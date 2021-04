W3, il nuovo scooter elettrico firmato Wayel

Wayel, brand gruppo bolognese FINE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), presenta W3, lo scooter elettrico equivalente a un 125 cc che unisce al linee classiche un motore motore Bosch da 4 KW in grado di garantire un'autonomia di 100 km e una velocità massima di 75 km/h

Si chiama W3 la nuova proposta firmata da Wayel, vale a dire uno nuovo scooter elettrico dall’aspetto classico ma che è spinto da un motore completamente elettrico che lo rendono un valido compagno negli spostamenti urbani.

Wayel W3: le caratteristiche

Wayel è un marchio del gruppo bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) e l’ultima novità pronta ad arrivare sul mercato è lo scooter elettrico W3 che va ad aggiungersi ai già esistenti W1 e W2. Si tratta di mezzo equivalente a un 125 cc dalle linee vintage equipaggiato con un motore Bosch da 4 KW integrato nella ruota posteriore. E punto di forza del nuovo modello è proprio il suo cuore elettrico alimentato da una doppia batteria al litio con celle LG, che consente al W3 di avere un’autonomia fino a 100 km e raggiungere una velocità massima di 75 km/h. Le forme classiche-moderne del Wayel W3 racchiudono inoltre un equipaggiamento tecnologico di tutto rispetto che prevede display LCD a colori, fari led high-tech, presa USB integrata e sistema di antifurto sonoro.

Le prestazioni e la potenza della powetrain, che permettono al W3 di affrontare ogni tipo di pendenza, sono tenute a bada da un sistema di frenata integrale che, grazie all’azione contemporanea sul disco anteriore e posteriore, garantisce sicurezza e spazi d’arresto contenuti. La dotazione di pneumatici da 12″ assicura infine una guida stabile e confortevole. “Caratteristiche e prestazioni che lo pongono ai vertici della categoria all’interno di un mercato, come quello della mobilità elettrica su due ruote, in grande crescita“, ha dichiarato Fabio Giatti, amministratore delegato del gruppo FIVE.

Wayel W3: quanto costa

Il nuovo Wayel W3 è già disponibile presso la rete vendita di riferimento, nella colorazione titanio, a un prezzo di 4.750 euro, cifra che grazie agli incentivi statali può scendere fino a 3.193 euro.