Yamaha: a Motor Bike Expo tutta la gamma 2020

Yamaha esporrà a Motor Bike Expo le naked MT-03 e MT-125, la Tracer 700, il TMAX 560, Tricity 300 oltre che le le due moto special su base XSR700: “Violante” realizzata da Garage 221 e “Sette”, la moto rappresentante italiana al contest "Back to the Dirt”. E sabato è in programma la presentazione dei team ufficiali che la casa dei tre diapason schiera nel World SBK 2020

Tra le marche più attese alla prossima edizione di Motor Bike Expo che si svolgerà alla Fiera di Verona, dal 16 al 19 gennaio, c’è Yamaha che riempirà lo stand 15V del Pad 6 con tutte le novità della gamma 2020 tra cui le naked MT-03 e MT-125, la Tracer 700, il TMAX 560 e il Tricity 300.

Yamaha a Motor Bike Expo 2020 tra posta e spirito custom

Direttamente dal mondo Faster Sons, arriveranno le due moto special su base XSR700: Violante realizzata da Garage 221, e Sette, la moto rappresentante italiana al contest Back to the Dirt, realizzata da D&G Motorsport. Inoltre, per tutta la durata della fiera sarà attivo lo Yamaha Store. Un’incredibile passerella di campioni e di futuri protagonisti del mondiale Superbike, accomunati dall’appartenenza ad un marchio dalla straordinaria immagine sportiva come Yamaha.

È quella che andrà in scena sabato 18, dalle 14.00, allo Sport Stage del padiglione 7, quando saranno presentate tutte le formazioni ufficiali che la casa dei tre diapason schiera nel World SBK 2020. Ci sarà quindi anzitutto il Pata Yamaha WorldSBK Team, tradizionalmente abituato alle presentazioni sul palco di Veronafiere, con i piloti Michael Van der Mark e Toprak Razgatlıoğlu. Per il Team GRT Yamaha, formazione satellite di Yamaha Europa, ugualmente schierata nella top class mondiale, presenti i due piloti, entrambi nuovi, il talentuoso Federico Caricasulo e lo statunitense Garrett Gerloff.

Alla corte del team Bardahl Evan Bros. SSP Yamaha, campione del mondo 2019 della 600 Super Sport, è approdato il giovane Andrea Locatelli che potrà dunque vivere l’emozionante esperienza della presentazione davanti al grande pubblico di MBE. E non mancherà Maximilian Sontacchi, pilota Yamaha Pata Supersport, costretto dal 2005 su una sedia a rotelle per le conseguenze di un incidente in moto. Sontacchi non si è dato per vinto e ormai corre stabilmente, ottenendo notevoli risultati (è, tra l’altro, campione italiano disabili, su YZF-R6), ed è anche istruttore di guida e testimonial e animatore di campagne per l’avvicinamento allo sport dei disabili. Per l’occasione sarà sollevato il velo su tutte le moto che saranno utilizzate in gara, già pronte con le livree 2020.