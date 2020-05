Yamaha dà il via al noleggio mensile dello scooter

Con #ripartoanolo di Yamaha si può noleggiare uno scooter 125 cc scegliendo tra Tricity, D’elight, Nmax e Xenter con un canone che va dai 300 ai 350 euro per il primo mese (dopo 50 euro/mese) comprensivo di immatricolazione, bollo, tagliandi, assicurazione RC e 800 km di percorrenza

Si chiama #ripartoanolo la nuova invitava varata da Yamaha per promuovere il noleggio mensile di veicoli a due e tre ruote in un periodo, come la fase 2 dell’emergenza coronavistus, che ci costringerà a rivedere le nostre abitudini in fatto di mobilità urbana individuale. Grazie a questo sistema, infatti, sarà possibili noleggiare uno scooter 125 da una a cinque mesi con interessanti vantaggi.

Yamaha #ripartoanolo: di cosa si tratta

Yamaha ha messo a disposizione dell’iniziativa #ripartoanolo, il noleggio da uno a cinque mesi a canoni calmierati e comprensivi di tutto, ben quattro modelli di scooter 125 cc. Con questa iniziativa, la Casa dei tre diapason ha voluto dare una scossa al settore della mobilità urbana individuale, mettendo nelle mani dei proprio clienti una formula di “fast rent” onnicomprensiva di tutti i servizi. Gli utenti potranno scegliere tra quattro modelli di scooter, tutti di cilindrata 125 cc e dunque guidabili con la sola patente B: Tricity, D’elight, Nmax e Xenter. Il canone di noleggio varia dai 300 ai 350 euro per il primo mese e comprende immatricolazione, bollo, tagliandi, assicurazione RC e 800 km di percorrenza.

Dopo i primi 30 giorni, il canone scende a 50 euro/mese. “Gli scooter sono una soluzione perfetta per lo scenario che si proporrà alla ripartenza. Per questo motivo abbiamo pensato a una soluzione, anche temporanea, per coloro che non hanno mai guardato alle due ruote come reale alternativa alla propria mobilità. Per provare a dare una risposta ai bisogni delle persone, ed essendo consapevoli che un acquisto oggi possa pesare sull’economia privata, abbiamo pensato a un servizio di noleggio flessibile a prezzi equi, il servizio Fast Rent #ripartoanolo“, ha dichiaro il country manager di Yamaha, Andrea Colombi.