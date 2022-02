Yamaha Emt, lo scooter elettrico con le batterie intercambiabili

Grazie a Yamaha Emt non è più necessario fermarsi per ricaricare le batterie dello scooter, ma basta recarsi a una GoStation di Gogoro, cambiare la batteria e ripartire. Per ora le vendite sono aperte solo a Taiwan

Quante volte, parlando di moto e scooter elettrici, siamo finiti sul binario morto della questione della durata della batterie i sul fatto che sia complicato trovare un punto di ricarica? Yamaha Emt è il nuovo mezzo a due ruote green che potrebbe segnare una svolta

Yamaha Emt: le caratteristiche

Yamaha guarda con sempre maggiore attenzione alla mobilità a zero emissioni come dimostrato dal Piano Ambientale 2050 che ha come obiettivo quello di azzerare le emissioni di carbonio in tutta la sua attività commerciale entro la metà del XXI secolo. Yamaha Emt rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una mobilità sempre più sostenibile. Si tratta di uno scooter elettrico, nato da una nuova collaborazione tra la casa giapponese e Gogoro, che ha una caratteristica molto particolare: è dotato di batterie intercambiabili in stazioni di servizio dedicate. In sostanza, anziché fare riferimento di carburante, quando si resta a secco (in questo caso di energia) ci si deve recare presso una GoStation e sostituire la batteria scarica con una carica la 100%.

L’operazione è molto veloce e non richiede particolari competenze tecniche. Questo è possibile grazie al grande numero di stazioni installate a Taiwan (il primo paese dove lo scooter viene commercializzato) da Gogoro Energy Network. Il sistema è semplice ma efficace: le stazioni sono composte da piccoli armadietti che contendono delle batterie piene di carica. Quando un cliente cha la necessita di cambiare la propria esausta, si ferma, la sostituisce e riparte, senza osservare lunghi tempi di attesa per la ricarica. L’Emt ha dimensioni dimensioni compatte e ruote da 10″, il che lo rende perfetto per i brevi tragitti cittadini. Per ora, come accennato, lo scooter viene venduto solo a Taiwan e non sono state indicazioni su un’eventuale commercializzazione in altri paesi: quello che è certo è che poterlo vedere sulle nostre strade occorrerà rinforzare notevolmente le infrastrutture per la mobilità elettrica.