Yamaha: il 2022 inizia a Motor Bike Expo

Nello stand della Casa di Iwata, gli appassionati hanno potuto toccare con mano tutte le novità del 2022 e conoscere i programmi per l'anno appena iniziato

Yamaha inaugura il nuovo anno con la presenza a Motor Bike Expo, l’evento dedicato alle due ruote che si conferma appuntamento per riproporre grandi classici della collezione ma anche alcune novità.

Motor Bike Expo 2022: tante novità nello stand Yamaha

Allo stand allestito presso i padiglioni di Veronafiere, il pubblico ha la possibilità di entrare nel vivo degli appuntamenti racing 2022, incontrando gli organizzatori dei trofei R3, R7 e XYZ100 CUP. Agli amanti dell’avventura sono dedicati i numerosi eventi che interpretano e raccontano il Tenere Spirit come il Tenere Challenge all’interno del MotoRally e il Tenere Adventouring attraverso la rinnovata partnership con l’Alp Tourist Trophy. Iniziative che garantiscono ai partecipanti di provare sensazioni uniche, sia perché in sella a moto leggendarie, sia perché scenari e panorami sono in grado di lasciare senza fiato e permettono di uscire dalla routine quotidiana per entrare in una storia tutta da raccontare.

Tra le novità in esposizione, all’interno della famiglia MT non possiamo non citare la MT-10 e MT-10 SP. La MT-10 è la regina della gamma hyper naked e si presenta all’appuntamento con il 2022 completamente rinnovata, tanto nell’estetica quanto nel contenuto. Il look minimal, capace di mettere in evidenza la meccanica, è la cornice per il crossplane cp4 raffreddato a liquido, rivisitato e più potente. La MT-10 SP è il modello di serie con un pacchetto tecnologico esclusivo e all’avanguardia.

Inoltre, è la prima moto al mondo ad essere equipaggiata con il più recente sistema di sospensioni a controllo elettronico.Tra le sport heritage spicca la XSR900, tra le super sportive la R6 GYTR (acronimo di Genuine Yamaha Technology Racing, che offre prestazioni di alto livello e sarà disponibile solo nei GYTR Pro Shop), nel segmento adventure il prototipo T7 Rally Edition sviluppata con il supporto del pluri campione Alessandro Botturi. Tra gli sport scooter il nuovissimo TMAX, che si è presentato con un design completamente rinnovato e tanta tecnologia che lo rende ancora più intelligente e connesso.

Lo schermo TFT da 7″ a colori offre la possibilità di avere a portata d’occhio una serie di dati di semplice lettura e si connette con il proprio smartphone. Presenti anche le Tracer 700 e 900, protagoniste del mercato nel segmento sport touring; le offroad competition MY 2022; gli scattanti e maneggevoli urban vehicle, adatti a tutti per gli spostamenti in città; l’XYZ1000 un veicolo side-by-side dinamico e in grado di regalare forti emozioni. Per raccontare lo spirito custom di Yamaha, ecco due esemplari del progetto di successo Yard Built: in questa edizione di MBE è la volta di The Bull, l’idea sviluppata da Officine GP Design, sulla base della XSR700. A corollario anche un ampio spazio dedicato all’abbigliamento ideale per ogni situazione.