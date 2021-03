Yamaha YZF-R7, il progetto diventa realtà

La nuova Yamaha YZF-R7 dovrebbe montare il motore bicilindrico da 689 cc capace di erogare una potenza massima di 73,4 CV che già equipaggi la MT-07. La moto potrebbe essere presentata nel 2022

Dopo le voci dell’anno scorso, arrivano importanti novità sull’uscita della nuova Yamaha YZF R-7, la sportiva di media cilindrata che nei piani giapponesi dovrebbe abbracciare un pubblico molto ampio unendo prestazioni di livello ma senza toccare livelli estremi di altri modelli.

Yamaha YZF-R7: le caratteristiche

Le conferme sulla prossima possibile uscita della Yamaha YZF R-7 arrivano, però, dagli Stati Uniti con alcuni documenti dell’ente californiano Air Resources Board (che si occupa di emissioni) importanti perché sottolineano come la nascita di un nuovo modello non sia più solo un progetto sulla carta ma ormai pronto a diventare concreto. La YZF-R7 dovrebbe avere come base la MT-07 ma con delle caratteristiche peculiari e un’interpretazione più sportiva anche sotto l’aspetto atletico. Il motore dovrebbe essere il bicilindrico da 689 cc capace di erogare una potenza massima di 73,4 CV e 67 Nm di coppia, abbastanza per divertirsi.

Quella che arriva da oltre Oceano è sicuramente una bella notizia perché il settore delle medie sportive sta dimostrando una certa vivacità e l’arrivo di nuovi competitor non può che rivelarsi un vantaggio per la clientela che può scegliere tra più modelli. Ora non resta che aspettare l’annuncio della YZF-R7, magari a inizi 2022.