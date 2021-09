Yamaha: la gamma sportiva si rifà il look nel 2022

R1M R1, R3 e R125, vale a dire i modelli che compongono la gamma di moto sportive di Yamaha, da gennaio saranno disponibili con tinte inedite

Tempo di novità in casa Yamaha. La casa giapponese salutare l’arrivo del nuovo anno con l’introduzione di nuove colorazioni per i modelli che compongono la linea sportiva, vale a dire R1M, R1, R3 e R125. Non uno stravolgimento quindi, del catalogo, ma un tocco di freschezza che sarà apprezzato dai clienti.

Yamaha: nel 2022 arrivano nuovi colori

Un vecchio proverbio diceva che spesso un cambio drastico nella vita di ciascuno coincideva col taglio dei capelli o comunque con un cambiamento di look. Non sappiamo cosa stia passando nella testa dei progettisti e dei designer di Yamaha, ma con tutta probabilità anche in Giappone c’è voglia di mettersi alle spalle un periodo davvero negativo come quello che tutto il mondo ha vissuto con l’arrivo del Covid-19. Per farlo, la casa dei tre diapason ha annunciato l’arrivo, nel 2022, di nuove colorazioni per R1M, R1, R3 e R125, vale a dire i modelli che compongono la gamma di moto sportive. Nel dettaglio, R1, R3 e R125 2022 saranno disponibili con livrea bicolore Icon Blue e Yamaha Black, Midnight Black (la R3) e Tech Black (la R125), mentre la R1M 2022 sarà disponibile nell’inedita tinta Icon Performance col tanti dettagli neri e carbonio uniti al blu. Tutti i modelli citati saranno disponibili dal prossimo gennaio.