Yamaha M-10 SP 2022, la prima moto con la nuova tecnologia di sospensioni con valvola Öhlins

La hyper naked Yamaha M-10 SP 2022, presentata durante EICMA 2021 presso Fiera Milano Rho, è la prima moto equipaggiata con sospensioni anteriori e posteriori Öhlins dotate di una rivoluzionaria tecnologia di valvole interne che migliora le prestazioni su strada grazie a impostazioni di regolazione più ampie e veloci.

L’introduzione della nuova MT-10 SP coincide con il debutto a livello mondiale della forcella anteriore NIX30-SV e dell’ammortizzatore posteriore TTX36-SV di Öhlins, caratterizzati da un esclusivo design con “valvola a spola” che migliora notevolmente il comfort del pilota. A differenza di una tradizionale valvola a spillo, la valvola a spola di Öhlins presenta una camera di compensazione della pressione che bilancia la forza applicata all’attuatore dell’ammortizzatore, consentendo una regolazione più rapida. La valvola a spola garantisce inoltre sensibilità e reattività maggiori alle estremità inferiore e superiore della gamma di regolazione.

“Yamaha è da sempre uno dei principali produttori di naked, e la nuova MT-10 SP rappresenta un importante passo avanti in termini di prestazioni, stile e soddisfazione del pilota”, ha dichiarato Robert Brinkmark, direttore vendite, marketing e gestione del prodotto per la divisione due ruote di Öhlins Racing. “Questa moto offre tutta l’aggressività delle migliori naked, fornendo al contempo un’esperienza di guida più confortevole e uniforme. Il team di ingegneri di Öhlins è orgoglioso di aver giocato un ruolo importante nel raggiungimento di questo risultato”.

Le sospensioni anteriori e posteriori della nuova MT-10 SP combinano l’efficienza del design della valvola a spola con i ben noti vantaggi delle tecnologie NIX30 e TTX36. Progettati grazie alla vasta esperienza acquisita durante le competizioni mondiali di Superbike e Superstock, la forcella anteriore NIX30-SV e l’ammortizzatore TTX36-SV forniscono prestazioni, stabilità e flessibilità significativamente migliori rispetto ai componenti originali. Questi prodotti consentono un controllo elettronico dello smorzamento in compressione e in estensione, oltre a reattività, controllo e comfort eccezionali. Inoltre, il design con bilanciamento della pressione elimina il rischio di cavitazione in un’ampia varietà di situazioni di guida.

La nuova Yamaha MT-10 SP è progettata per i piloti che puntano a una hyper naked esclusiva, dotata di un telaio con la migliore tecnologia mai installata su un modello di serie. Si tratta della prima moto al mondo dotata del più recente sistema di sospensioni anteriori e posteriori a controllo elettronico di Öhlins. La MT-10 SP è dotata di un sistema di sospensioni a controllo elettronico Öhlins di ultima generazione e presenta il nuovo design con valvola a spola.