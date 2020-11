Yamaha MT-07 2021: tante novità per tanto divertimento

Yamaha MT-07 arriva nella sua versione 2021 con un motore omologato Euro 5 capace di erogare una potenza massima di 73,4 (c'è ancella versione depotenziata), ma soprattutto una coppia massima di 67 Nm a soli 6500 giri/min che vuol dire tanta reattività anche ai bassi regimi. Moltissimi i dettagli rivisti e migliorati rispetto alla versione precedente

Il 2020 è un anno speciale per Yamaha perché coincide col 65esimo anniversario di fondazione. Certo, questo 2020 verrà ricordato a livello globale per ben altri fatti, ma il brand giapponese ha deciso comunque di lasciare il segno a modo suo, vale a dire lanciando una moto che sia emozionante e piacevole allo stesso tempo: stiamo parlando della nuova versione della Yamaha MT-07.

Yamaha MT-07 2021: le caratteristiche

Con oltre 250.000 pezzi venduti fino a oggi, la linea MT si sta dimostrando la gamma di maggior successo mai prodotta da Yamaha e nello specifico la nuova MT-07, arrivata ormai sei anni fa, ha più che mai voglia di imporsi come naked in grado di essere sfruttata al meglio in ogni condizione. Molto lo si deve al telaio compatto che offre un mix bilanciato di agilità e stabilità, facendo sentire il pilota subito a proprio agio. A livello di design, la nuova Yamaha MT-07, rappresenta la progressiva evoluzione dei tratti che hanno conquistato gli appassionati italiani ed europei. Il tratto distintivo è rappresentato dal nuovo gruppo ottimo a LED in cui le luci di posizione e il fanale anteriore creano un’iconica forma a Y. Nuova sia la carena (ora più compatta) sia le cover ai lati del riprogettato serbatoio da 14 litri. Le numerose altre modifiche ai dettagli di colore e finitura di pedane, forcella, supporti e carter del motore servono ad accentuare la sensazione complessiva di qualità.

Il motore di ultima generazione CP2 690 cc è un bicilindrico dotato di un nuovo condotto di aspirazione dell’aria e di impostazioni ottimizzate dell’iniezione e di uno scarico 2 in 1. Questo permette di avere una risposta più lineare del motore, pur mantenendo prestazioni decise. Il propulsore (omologato secondo la normativa Euro 5) è in grado di erogare una potenza massima è di 73,4 CV a 9000 giri/min e una coppia massima di 67 Nm a soli 6500 giri/min. La fasatura a 270 gradi del motore crossplane eroga una sequenza di scoppi irregolari con una nota di scarico più decisa, che enfatizza la sensazione di coppia durante l’accelerazione. La coppia più lineare del propulsore 2021 assicura una risposta immediata a tutti i regimi del motore. Tutto nuovo il sistema frenante che vede all’anteriore un doppio disco da 298 mm (prima era di 282 mm), mentre al posteriore c’è un disco singolo da 245 mm. Gli pneumatici di serie sono Michelin Road 5 120/70-17 all’anteriore e 180/55-17 al posteriore. Yamaha MT-07 2021 è dotata di strumentazione LCD: il cruscotto è simile a quello montato su Tracer 700, mentre il display multifunzione compatto permette di leggere le informazioni relative a orologio, cambio, contachilometri e contagiri.

Yamaha MT-07 2021: quanto costa

La nuova Yamaha MT-07 sarà disponibile in tre colori: Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black. Le consegne ai concessionari Yamaha partiranno da gennaio 2021 al prezzo di listino di 6.999 euro franco concessionario. In arrivo anche la versione depotenziata da 35 kW.