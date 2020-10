Yamaha MT-09: la hyper naked giapponese è tutta nuova

Sulla Yamaha MT-09 MY 2021 debutta il nuovo motore da 889 cc capace di erogare una potenza massima di 119 CV. Il telaio deltabox in alluminio pressofuso ha permesso una decisa riduzione del peso. L'impianto frenante è al top della categoria e l'acceleratore è di tipo ride by wire APSG. La moto arriverà in Italia a marzo 2021

Tra le moto più attese del 2021 c’è la Yamaha MT-09, hyper naked giapponese che arriverà anche da noi con un nuovo design, pacchetto tecnologico migliorato, ma soprattutto prestazioni ancora più sportive.

Yamaha MT-09: le caratteristiche

Ne è passato di tempo da quando la Yamaha MT-09 debuttò sulle nostre strade. Era il 2013 e otto anni dopo questa hyper naked è pronta compiere un ulteriore passo in avanti nel proprio sviluppo e rafforzare la sua posizione nel mercato. La MT-09 2021 punta tutto sulle prestazioni che, secondo quanto dichiarato dalla casa, saranno ancora più coinvolgenti. La moto è spinta da un propulsore con cilindrata incrementata: ora è di 889 cc con aumento dell’alesaggio di 3 mm. I 42 cc in più influiscono sulla potenza massima che sale fino a 119 CV, vale a dire quattro in più rispetto alla versione precedente e una coppia massima di 93 Nm, disponibili a regimi più bassi, permettendo alla nuova nata in casa Yamaha di essere ancora più godibile. La 2021 MT-09 ha anche un nuovo telaio deltabox in alluminio pressofuso che permette una decisa riduzione del peso (la bilancia si ferma a 189 kg) a tutto vantaggio dell’agilità e della manovrabilità. L’impianto frenante è composto da pinze Nissin ad attacco radiale e una pompa freno rivista per una risposta ancora più precisa. Le sospensioni sono composte da una nuova forcella KYB con steli da 41 mm completamente regolabile e da un monoammortizzatore al posteriore.

Tutta nuova anche trasmissione che segna il debutto del sistema quickshifter bidirezionale e lavora insieme alla frizione A&S. Il nuovo acceleratore ride by wire APSG è dotato di sensore di posizione, ma non è tutto. Sulla MT-09 2021 debutta anche la piattaforma inerziale IMU a 6 assi abbinata ai seguenti sistemi di gestione alla guida ABS cornering, Traction Control Cornering, Slide Control, Brake Control e Sistema Anti Impennata. Su una moto così non poteva mancare il display TFT a colori da 3,5 pollici. A livello estetico, colpisce il nuovo faro poliellissoidale dotato di luci a LED. La luce posteriore ha un design a forma di T. Yamaha ha sviluppato un design coverless: in altre parole tutti i dettagli non necessari sono stati eliminati per avere uno stile naturale al massimo e senza alcun compromesso.

Yamaha MT-09: quanto costa

La nuova Yamaha MT-09 arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2021, ma ancora non sono stati svelati i prezzi di listino.