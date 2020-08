Yamaha presenta la YZT R1 Petronas replica della M1 di Morbidelli e Quartararo

Yamaha Srt YZF-M1, replica della moto usata da Franco Morbidelli e Fabio Quartararo nel mondiale di Moto GP, presenta soluzioni tecniche raffinate e la livrea ufficiale Petronas. Prodotta in 46 esemplai, costa 46mila euro IVA esclusa (ma con qualche omaggio)

Come vedreste una Yamaha YZF R1 con la livrea del Team Petronas che sta affrontando la stagione di Moto GP con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo? Beh, questa idea, un po’ folle è diventata realtà e il risultato è davvero particolare.

Yamaha Srt YZF-M1: le caratteristiche

Yamaha, in occasione del weekend del GP di Stiria, ha presentato la replica in edizione limitata della Petronas Yamaha Srt YZF-M1, utilizzata da Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Questa versione speciale della YZF R1 riprende sia le grafiche sia diverse soluzioni tecniche della M1 che sta affrontando, con alterne fortune, la stagione. La carenatura è realizzata in fibra di carbonio, dipinta con la classica livrea Petronas, è corredata da due appendici aerodinamiche, le sospensioni sono Ohlins da gara con forcella anteriore Fgrt 2 e mono Ttx al posteriore, in aggiunta all’ammortizzatore di sterzo e all’impianto di scarico proveniente dal kit ufficiale Yamaha.

Il cambio rapido della ruota posteriore sul forcellone è un richiamo al mondo delle corse, così come le pedane speciali e alcuni dettagli tecnici che finiscono dritti sotto la categoria “tanta roba”, come la centralina Ecu e l’acceleratore rapido. L’impianto frenante è dotato di pinze Gp4-Rx e dischi T-Drive. il tutto firmato Brembo. Le moto sono state realizzate in 46 esemplari, ma nessun riferimento a Valentino Rossi: il numero infatti, richiama il 46esimo anniversario dello sponsor Petronas. E il prezzo 46…mila euro IVA esclusa con l’omaggio di un caso KYT, una polo Petronas Yamaha e un pass Vip per una gara del mondiale Moto GP.