Yamaha presenta le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023

EICMA è alle porte ma diverse case stanno già annunciando le novità per il prossimo futuro. Tra queste c’è anche Yamaha che ha in serbo due sorprese per gli amanti dell’offroad: le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023.

Il 2023 porta altre novità in casa Yamaha

Le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition sono equipaggiate della nuova strumentazione TFT da 5 pollici che offre la possibilità al pilota, di scegliere tra due temi per lo schermo in modo da adattarsi alle diverse situazioni di guida. Nella modalità Explorer, l’attenzione è concentrata sulla scala dei giri al minuto, in quella Street ha un aspetto più tradizionale con quadranti circolari in stile analogico. I modelli 2023 sono dotati di una Communication Control Unit (CCU) che consente la connettività con lo smartphone tramite l’app MyRide che consente di vedere le notifiche delle chiamate in arrivo, delle e-mail e dei messaggi. Inoltre, tramite l’app si possono monitorare i parametri più importanti della moto.

Una volta configurato, il sistema può anche informare il pilota di eventuali problemi tecnici che potrebbero essere riscontrati sulla Ténéré e trasmettere una notifica via e-mail al concessionario o qualsiasi altro contatto indicato dal pilota. Novità anche per quanto concerne la sicurezza, il sistema ABS della precedente generazione era a 2 modalità ON o Off, per il model year 2023 l’ABS ha 3 modalità, per un utilizzo intenso anche in off-road. La Ténéré 700 e la Ténéré 700 Rally Edition sono pre-cablate per il montaggio di un cambio elettronico opzionale, ora disponibile come accessorio originale Yamaha. La nuova Yamaha Ténéré 700 sarà disponibile a partire dal mese di febbraio 2023, mentre la Ténéré 700 Rally Edition dal mese di marzo 2023.