Yamaha: presentate la R6 Race e la R6 GYTR MY 2022

Yamaha R6 Race è la soluzione ideale per chi vuole entrare nel mondo delle competizioni con una moto affidabile e non estrema. La R6 GYTR è la supersportiva che offre prestazioni ai massimi livelli

Yamaha è una di quelle case che ha fatto del mondo delle corse parte integrante del proprio essere. Lo dimostrano la partecipazione alle competizioni dal 1955 e tutti i titoli conquistati. Nel corso della sua storia, la Casa de tre diapason Yamaha ha continuato a dedicare energie e risorse a sostegno dei piloti appassionati di tutto il mondo realizzando modelli ad alte prestazioni e questo costante trasferimento di tecnologia dalla pista alla produzine è ciò che offre a ogni R-Series un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Yamaha R6 Race e la R6 GYTR: per chi sogna la pista

Per il 2022, Yamaha continuerà il suo impegno totale a supporto dei piloti e dei team supersport di ogni livello, con la produzione della R6 RACE e della R6 GYTR, due moto da pista con prestazioni leader della categoria. La R6 ha dominato il WorldSSP per molti anni e anche grazie al suo palmares viene seta da molti esordienti in questa categoria, sia a livello nazionale che internazionale. Le sue specifiche, puramente da competizione, comprendono un motore da 599 cc ad alte prestazioni con pistoni forgiati leggeri, valvole in titanio; sistema Yamaha Chip-Controlled Intake (YCC-I), Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), frizione antisaltellamento, trasmissione a sei rapporti e cambio elettronico che consente innesti perfetti delle marce superiori. Il compatto telaio Deltabox in alluminio è dotato di un telaietto posteriore in magnesio e di un serbatoio carburante in alluminio, nonché della forcella anteriore di tipo R1 regolabile KYB da 43 mm con specifiche di alta qualità e di un ammortizzatore posteriore KYB regolabile che garantiscono una guida precisa e traiettorie nette in curva.

Le pinze freno anteriori a montaggio radiale con freni a disco da 320 mm offrono un’eccezionale potenza di frenata e contribuiscono in modo determinante a ridurre i tempi sul giro. La R6 RACE sarà disponibile nell’elegante Tech Black con forcelle dorate e sarà fornita con un assetto predisposto per la gara grazie alla rimozione di componenti da strada non essenziali in pista, come fari, luci di posizione, specchietti, clacson, portatarga e sella e pedana per il passeggero. In questo modo si riduce il peso per massimizzare ulteriormente le prestazioni, rendendo questa #moto non omologata ideale per i piloti che amano trascorrere una giornata in pista, oltre ad essere il modello base perfetto per i piloti che vogliono personalizzarla in base alle proprie specifiche. Le consegne inizieranno a partire da febbraio 2022.



La R6 GYTR è la supersportiva con prestazioni ai massimi livelli. La moto è equipaggiata con una vasta gamma di componenti GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) ad alte prestazioni, tra cui una centralina Superstock programmabile con un’interfaccia con cavo che consente al pilota di ottimizzare le prestazioni del motore, oltre al cablaggio da corsa. Il sistema di scarico da corsa Akrapovic leggero in titanio produce un massimo di 100Db e le piastre di bloccaggio dell’AIS (Air Intake System, sistema di aspirazione) in dotazione consentono la rimozione di vari tubi flessibili e canister. È dotata di pignone catena e corona da 520, nonché tubi freni in acciaio per prestazioni di frenatura migliori con una risposta più precisa.

L’emulatore ABS GYTR consente lo smontaggio della pompa ABS per un’ulteriore riduzione del peso. La sella da corsa GYTR e i set da gara completamente regolabili offrono la posizione da gara ideale mentre il cambio può anche essere invertito. Per avviare il motore, basta premere il pulsante di avviamento/arresto e lo speciale tappo carburante GYTR offre un sistema senza chiave. La R6 GYTR è dotata di leggera carena in fibra di vetro rinforzata in carbonio con base un primer bianco per consentire ai piloti e al team di applicare i colori di gara e i loghi. Sono montate altre parti richieste da FIM, quali la protezione della leva del freno anteriore e la protezione della corona posteriore. La R6 GYTR sarà disponibile esclusivamente nei Yamaha GYTR PRO SHOP, gestito da personale tecnico specializzato che ha maturato importanti esperienze direttamente nelle mondo competizioni.