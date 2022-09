Yamaha R1 GYTR 2023: perfetta per la pista

La Yamaha R1GYTR 2023 è stata pensata esclusivamente per le competizioni (per questo non omologata per l'uso su strada) ed è dotata solo dei componenti necessari per il circuito e dispone di oltre 25 componenti GYTR

In casa Yamaha la Serie R fa rima con sportività e altissime prestazioni, L’ultima nata del brand giapponese, la R1 GYTR 2023, non fa differenza e promette di essere un vero animale da pista.

Yamaha R1 GYTR 2023: le caratteristiche

Realizzata sulla base della Yamaha R1, la GYTR 2023 è stata pensata esclusivamente per le competizioni (per questo non omologata per l’uso su strada) e per i clienti che cercano una moto pronta a scorrere veloce tra i cordoli. Questo esemplare è dotato solo dei componenti necessari per il circuito e dispone di oltre 25 componenti GYTR come la catena racing 520 GYTR Serie R, ECU GYTR, le pinze freno con kit pistoni in acciaio GYTR e set di tubi freno in acciaio inossidabile GYTR, oltre che un sistema di scarico Akrapovic completo. L’ampia varietà di opzioni della centralina permette di raggiungere più facilmente il limite. L’equipaggiamento è stato ottimizzato per avere un’agilità superiore e prestazioni impareggiabili. La moto è senza chiave d’accensione e fornita con cavalletto posteriore racing.

Per offrire un servizio migliore ai clienti, Yamaha ha anche creato il GYTR Pro Shop, ovvero un angolo risorta a piloti professionisti e piloti amatoriali, nel quale possono soddisfare tutte le proprie esigenze in termini di ricambi, interagendo con esperti e tecnici delle competizioni. Oggi sono 17 i GYTR Pro Shop in Europa e l’obiettivo è di arrivare a 25 nei prossimi mesi. I negozi sono tutti collegati ai programmi Racing e offrono soluzioni su misura per le moto R1, R6, R7 e R3 dei clienti. A partire da dicembre 2022, i GYTR Pro Shop saranno l’unico luogo dove trovare la nuova Yamaha R1 GYTR 2023.