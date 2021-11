Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute: la moto tributo a Valentino Rossi

La Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute è stata consegnata a Valentino Rossi in occasione dell'evento One More Lap organizzato a EICMA 2021. Per il momento la moto è un regalo della casa giapponese per il dottore, ma chissà che un giorno vada in produzione

Pochi giorni fa, in occasione del GP di Valencia, Valentino Rossi ha chiuso la sua carriera leggendaria. Appena passata per l’ultima volta la linea del traguardo sono iniziate le doverose celebrazioni per colui che è stato moto più che uno sportivo, ma un vero e proprio simbolo delle due ruote, tanto da rendere il motociclismo popolare a tutte le latitudini. Yamaha, casa da anni legata al Dottore, celebra la sensazionale carriera del pesarese con la special R1 GYTR VR46 Tribute.

Yamaha R1 GYTR VR46 Tribute: le caratteristiche

Per celebrare la leggendaria carriera in MotoGP di Valentino Rossi, Yamaha Motor Europe ha prodotto una speciale R1 GYTR VR46 Tribute, progettata con specifiche uniche. Dopo avere debutto 26 anni fa, il Dottore è diventato la figura più importante nella storia della MotoGP, firmando imprese memorabili e diventando di ispirazione per numerose generazioni di appassionati di moto. Questa R1 unica ha una livrea speciale prodotta da Aldo Drudi, amico di Rossi e designer dei suoi caschi.

La R1 GYTR VR46 sfoggia parti specifiche GYTR 2022 e caratteristiche uniche che sono tutte un risultato diretto dello sviluppo in SBK di Yamaha. Tra queste ci sono il kit di carene in fibra di carbonio e il telaietto posteriore full carbon. Tutte le parte sono state progettate cercando di ridurre il peso della moto. I freni Brembo sono stati sviluppati per garantire un’incredibile potenza di arresto, mentre la centralina ECU REX 140 Marelli ad alte prestazioni è determinante nella gestione della potenza. Le sospensioni sono Ohlins, le corone GYTR anteriore e posteriore.