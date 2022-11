Yamaha R125 MY2023: la R1 in miniatura si aggiorna

Estetica rinnovata e dotazione più vicina alle sorelle maggiori R1 e R7: ecco tutti i dettagli sulla nuova Yamaha R125

Tempo di grandi novità in casa Yamaha: a breve distanza dalla presentazione delle nuove Ténéré 700, la Casa giapponese svela tutti i dettagli sul MY2023 della piccola R125, sportivetta da 125cc per i più giovani che eredita alcuni elementi estetici e di dotazione tecnica delle “sorelle maggiori” R1 e R7 in modo da farla avvicinare ulteriormente al mondo della pista e delle competizioni.

Il pacchetto con telaio Deltabox e motore 4 tempi è ora più affilato che mai e, come potete vedere dalle immagini in gallery, conferma la direzione stilistica intrapresa con le altre R-Series adottando un nuovo faro a LED centrale bi-funzionale sul muso con luci di posizione laterali, ottimizzato dal punto di vista dell’aerodinamica proprio come il resto della carena che comprende il codino affilato e la nuova cover del serbatoio da 11 Litri.

Una volta in sella, invece, le novità della Yamaha R125 MY2023 si possono circoscrivere all’inedito display TFT da 5 pollici ispirato alla Superbike YZF-R1 di fronte alla piastra di sterzo, caratterizzato dalla doppia grafica adatta sia all’utilizzo stradale (Street) che una volta tra i cordoli del proprio circuito preferito (Track). Non manca la connettività Bluetooth con l’app myRide per tenere sotto controllo i parametri vitali della moto, così come la presenza del traction control disinseribile e della predisposizione per il cambio elettronico quick-shifter.

Sempre di ispirazione R1, inoltre, sono la piastra forcella e i comandi al manubrio, imperniato sulla forcella a steli rovesciati KYB da 41mm che funziona in sinergia con il forcellone in alluminio pressofuso e l’impianto frenante con pinze ad attacco radiale, disco anteriore da 292mm e disco posteriore da 220mm. La nuova Yamaha R125 MY2023 sarà disponibile nei concessionari a partire da marzo 2023 nelle due colorazioni Icon Blue e Tech Black.