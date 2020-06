Yamaha R6: una livrea speciale per celebrare vent’anni al top

Yamaha Austria Racing Team ha realizzato una versione speciale per i vent'anni della R6 con una livrea che riprende il modello originale, ma arricchita con un kit ufficiale per rendere la 600 giapponese ancora più performante

Alzi la mano chi non ha avuto almeno la curiosità di provare una Yamaha R6. Il modello nato ormai vent’anni fa rappresentò una vera e propria rivoluzione nel mondo delle moto super sportive e il successo ottenuto viene celebrato dalla casa di Iwata e Yamaha Austria Racing Team con un modello caratterizzato da una livrea speciale.

Yamaha R6 20° Anniversario

Dall’uscita della prima Yamaha R6 sono passato ormai 20 anni e per celebrare questo importante traguardo, il team Yart ha realizzato una versione speciale della Yzf-R6, caratterizzata da una livrea speciale che permette di fare un vero salto nel tempo, direttamente nel 2000. La carena, infatti, si colora di rosso, bianco e nero, vale a dire i toni scelti per la prima serie della R6. Da quanto filtra sul web (Las scheda tecnica ufficiale non è stata pubblicata) il lavoro fatto da Yart, però, non sarebbe solamente estetico. Pare, infatti, che sia stato montato un kit ufficiale per rendere la 600 giapponese ancora più performante rispetto alla versione standard. Un primo dettaglio è più che evidente: lo scarico prodotto da Akrapovic. La R6 20° Anniversario si può ordinare attraverso i canali ufficiali del team a un prezzo di 19.999 euro, circa 6 mila in più rispetto alla versione di fabbrica.