Yamaha R7: la versione 2023 già disponibile negli USA

Yamaha R7 2023 negli States è disponibile nella nuova colorazione colore Intensity White ed è proposta a un prezzo di vendita di 9.199 dollari più tasse

Dopo essere stata presentata negli USA, la Yamaha R7 nella sua versione 2023 è già disponibile proprio negli Stati Uniti. La supersportiva della Casa dei tre diapason, infatti, è stata inserita nel listino ed è quindi ordinabile.

Yamaha R7 2023: le caratteristiche

Nessun allarme, comunque. L’idea che la Yamaha YZF-R7 venisse lanciata inizialmente negli States era girata da tempo e tutto sommato non è un danno così grande per il mercato europeo visto che la novità principale riguarda l’inserimento a catalogo della colorazione chiamata Intensity White, una base bianca in continuità con la versione 60° Anniversario del 2022, ma con una gradazione diversa e con ruote rosse e con una grafica dedicata. La Yamaha R7 è spinta dal bicilindrico CP2 in linea già usato sulla MT-07, omologato Euro5, in grado di erogare una potenza massima di 73,4 cavalli a 8.750 giri e una coppia massima è di 67 Nm a 6.500 giri.

Rispetto alla MT-07 è stato modificato il disegno del telaio realizzato in acciaio con forcella rovesciata Kayaba da 41 mm, regolabile nell’idraulica in compressione ed estensione e forcellone in lega di alluminio. Cambia anche la sospensione posteriore Monocross progressiva con ammortizzatore montato orizzontalmente per ridurre gli ingombri lasciando spazio allo scarico sotto il motore. All’avantreno ci sono dischi da 298 mm e pinze radiali a quattro pistoncini con pompa Brembo radiale. Le ruote da 17 pollici montano pneumatici 120/70 e 180/55.

Yamaha R7 2023: il prezzo di vendita negli USA

Ora staremo a vedere se la nuova colorazione colore Intensity White sarà disponibile anche in Europa. Negli Stati Uniti, il modello 2023 della R7 viene proposto a 200 dollari in più rispetto a quello del 2022, toccando così i 9.199 dollari più tasse.