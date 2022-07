Yamaha Tracer 9 GT 2023: la moto con il radar

Il radar montato sulla Yamaha Tracer 9 GT 2023 lavorerà insieme a un sistema cruise control adattivo che permetterà di regolare la velocità della moto in relazione al veicolo che la precede

Nel mondo delle due ruote, tecnologia fa spesso rima con sicurezza ed è per questo che la prevenzione degli incedenti diventa un importante banco di confronto tra le varie case. Yamaha è pronta a fare la sua parte introducendo una novità interessante nella propria produzione. Scopriamola insieme.

Yamaha Tracer 9 GT: le novità del modello 2023

Viaggiare in moto è bello, farlo in sicurezza un fattore imprescindibile. Forse anche per questo Yamaha ha scelto un modello come la Tracer 9 GT per testare il nuovo sistema radar. Questa novità è stata scovata dai colleghi di Motorrad e, come prevedibile, ha fatto subito il giro nel mondo degli appassionati. Le foto spia pubblicate della Tracer 9 MY 2023 mostrano una molto sostanzialmente inalterata dal punto di vista estetico, ma sotto del faro è presente una piccola scatola nera che non è presente sul modello attuale.

Da quanto abbiamo appreso, si tratta di un radar che lavorerà insieme a un sistema cruise control adattivo che permetterà di regolare la velocità della moto in relazione al veicolo che la precede, mantenendo così la distanza di sicurezza. Ma non è tutto. Il radar servirà anche come avviso di pericolo per gli angoli cechi, un’insidia costante per chi si sposta sulle due ruote. Questo dispositivo è già utilizzato su altri modelli top di gamma come BMW RT 1250, Ducati Multistrada V4 S, Kawasaki Ninja H2 SX e KTM 1290 Super Adventure S e dovrebbe portare una maggiorazione del prezzo di vendita nell’ordine dei 500 euro rispetto a quello attuale. Ancora un po’ di pazienza e ne sapremo certamente di più.