Yamaha TY-E 2.0: il trial ora si fa con le moto elettriche

Yamaha ha annunciato la prossima uscita di un modello destinato a rivoluzionare il catalogo della casa di Iwata: si tratta della TY-E 2.0, la prima moto da trial completamente elettrica elettrica.

Yamaha TY-E 2.0: le caratteristiche

Nel 2021, Yamaha ha rivisto il su piano ambientale 2050, formulato originariamente nel 2018, e ha fissato un nuovo obiettivo: puntare alla neutralità del carbonio in tutte le sue attività commerciali, compreso il ciclo di vita dei suoi prodotti, entro il 2050. Il progetto di sviluppo della TY-E 2.0 nasce come un approccio unico di Yamaha per raggiungere la neutralità del carbonio. Nell’ambito del suo concetto di sviluppo FUN x EV, la TY-E 2.0 mira a fornire maggiore divertimento rispetto ai motori a combustione interna, sfruttando le caratteristiche uniche dei veicoli elettrici, come la poderosa coppia e la forte accelerazione. Lo sviluppo della TY-E 2.0 è progredito sulla base del primo modello TY-E annunciato nel 2018, e presenta un telaio monoscocca di nuova concezione in laminati compositi che ospita la nuova power unit migliorata in prestazioni grazie alla ottimizzazione delle parti meccaniche e dei controlli elettronici. La TY-E 2.0 monta anche una batteria più leggera di nuova concezione con circa 2,5 volte la capacità del modello precedente.

La Yamaha TY-E 2.0 utilizza un telaio monoscocca di laminati compositi per contribuire al peso più leggero e alla rigidità ottimale. La posizione della power unit e della batteria è stata rivista e per ottenere un centro di gravità significativamente più basso rispetto al modello precedente. La batteria è ad alta capacità con una maggiore densità di uscita ed è riuscita a mantenere l’aumento del solo 20%, pur ottenendo una capacità circa 2,5 volte maggiore rispetto al modello precedente. La power unit è sta ulteriormente raffinata attraverso una ottiminizzazione tra le meccaniche e i controlli elettronici. Anche la trazione è stata migliorata accoppiando le parti meccaniche come la frizione e il volano con un controllo elettronico in grado di leggere le più impercettibili variazioni di aderenza.

La nuova TY-E 2.0, che è stata esposta al 49esimo Tokyo Motorcycle Show, parteciperà al Campionato Mondiale Trial FIM a partire da giugno di quest’anno con il pilota Kenichi Kuroyama del Yamaha Factory Racing Team, che seguirà anche lo sviluppo della moto.