Yamaha: ufficializzata la partecipazione al Tokyo Motor Show 2019

Il al Tokyo Motor Show 2019 si terrà al Tokyo Big Sight da giovedì 24 ottobre a lunedì 4 novembre. Yamaha esporrà 18 modelli, di cui sei anteprime mondiali e due modelli inediti

Yamaha ha annunciato la sua partecipazione al Tokyo Motor Show 2019 che si terrà al Tokyo Big Sight da giovedì 24 ottobre a lunedì 4 novembre. La presenza della Casa dei tre diapason sarà molto importante, visto che saranno esposti 18 modelli, di cui sei anteprime mondiali e due modelli inediti. Lo stand presenterà anche gli sviluppi tecnologici del brand, alcuni dei quali orientati al 2030, secondo la visione a lungo termine denominata “ART of Human possibilities”.

Yamaha al Tokyo Motor Show 2019: i principali modelli in esposizione

Come detto sono tantissimi i modelli che Yamaha porterà al 46esimo Tokyo Motor Show, alcuni dei quali inediti. Come Land Link Concept, un veicolo a guida autonoma capace di muoversi liberamente in ampi spazi aperti grazie a sensori che monitorano l’ambiente che lo circonda. Il concetto su cui è basato è “Inter- Responsive Link.” La ricognizione basata sull’Intelligenza Artificiale permette al veicolo di decidere il suo percorso in modo indipendente e di evitare automaticamente gli ostacoli rilevati sulla sua strada. Ognuna delle quattro ruote può essere sterzata e guidata in modo indipendente, offrendo al modello la capacità di muoversi in qualsiasi direzione. Con questo straordinario potenziale nella capacità di muoversi, può lavorare accanto alle persone come un partner affidabile. Tra i prototipi spiccano E01 ed E02: il primo è un urban commuter con un’erogazione di potenza paragonabile a quella di uno scooter da 125 cc, compatibile con la ricarica rapida e in grado di offrire una notevole autonomia, grande comfort e molto altro nei percorsi in città e dintorni.

Combinando le tecnologie Yamaha nel settore degli scooter e degli EV, è pratico nell’utilizzo quotidiano e ha una qualità di guida superiore rispetto agli scooter convenzionali. Oltre all’eccellente comfort, presenta un design che mette in evidenza una nuova generazione di stile sportivo. E02, invece, è una e-bike per il commuting di ultima generazione, con un’erogazione di potenza paragonabile a quella di uno scooter da 50 cc. Una scelta d’elezione per la mobilità individuale in città. Dotata di una struttura compatta, leggera e facile da guidare, ha una batteria che può essere facilmente rimossa. E02 non solo offre la guida fluida e silenziosa tipica degli EV, ma aumenta il valore alla mobilità elettrica con l’aggiunta del divertimento e della familiarità immediata nella guida. Il design esalta visivamente la batteria e il motore elettrico, inclusa la trasmissione, e sottolinea la qualità della guida, agile e leggera.

L’e-bike YPJ-YZ è stata disegnata con il look di una moto da competizione. Il design a masse centralizzate suggerisce l’approccio ingegneristico vicino a quello delle YZ Series, motocross da competizione (la concentrazione del peso vicino al baricentro del veicolo migliora la maneggevolezza), mentre il trave inferiore del telaio si divide in due per incorporare la batteria, con un layout unico. YPJ- YZ offre stabilità in percorrenza di curva e una guida facile anche su terreni sconnessi. Il telaio, semplice e leggero, è stato disegnato per suggerire lo stretto legame con le YZ Series. È una e-bike che propone un’esperienza di guida divertente, stimolante e fuori dell’ordinario. Una nuova forma di divertimento per il futuro. Al Tokyo Motor Show farà il suo debutto l’ultima YZF-R1. L’ammiraglia delle supersport è stata progettata e realizzata con le prestazioni necessarie per vincere in pista, secondo il concetto di “Full Control Evolution for the Master of the Racetrack.”

Il propulsore crossplane non solo rispetta l’ambiente, perché è omologato EU5, ma è stato ulteriormente perfezionato e il modello acquista due nuovi controlli elettronici: Engine Brake Management (EBM) e Brake Control (BC). L’ulteriore sviluppo di alcuni elementi del telaio porta le prestazioni di un modello già leggendario a un livello superiore. La Ténéré 700 è pronta a conquistare gli amanti delle moto da adventure col suo bicilindrico frontemarcia da 689 cc con fasatura a 270°. Il telaio è leggero e offre al pilota la massima libertà di movimento in sella, una straordinaria resistenza e grande praticità. Pensato anche per i lunghi viaggi , Ténéré 700 regala a chi la guida un perfetto equilibrio tra le caratteristiche più adatte a off-road, adventure o touring. Le tecnologie di contenimento dei pesi applicate a questo modello hanno consentito di renderlo più leggero di ben 10 kg rispetto al suo predecessore XTZ660.

Oltre a questi, ci sono tanti altri modelli da toccare da vicino. La Niken GT DerivatA dal modello Leaning Multi-Wheel (LMW) Niken da 850 cc, che è in grado di disegnare curve perfette ed è equipaggiato con dotazioni che alzano il livello qualitativo del viaggio, il nuovo modello assicura ancora più comfort, per ampliare il suo potenziale touring. Per raggiungere questo obiettivo la dotazione prevede il parabrezza più largo e protettivo, le manopole riscaldate per la stagione fredda, la sella studiata specificamente per ridurre l’affaticamento, la presa da 12 V DC e il cavalletto centrale, tutti di serie. Derivata dalla YZ450F, LA YZ450FX è una moto da cross da competizione con specifiche di vertice, YZ450FX offre le prestazioni e la funzionalità che servono nelle gare di enduro. I suoi setting sono ottimizzati per una moto da competizione con specifiche enduro. Leggera e agile nella guida, ha un motore messo a punto per spingere forte anche a regimi di giri elevati. Sarà esposta la moto di Kenji Suzuki, che gareggia nel campionato Japan National Cross-Country. Il TY-E, invece, è un trial elettrico che è allo stadio di prototipo avanzato, ed è stato creato come parte del programma di Ricerca e Sviluppo interno Yamaha. Il suo telaio monoscocca in materiale plastico rinforzato da fibra di carbonio monta un motore elettrico compatto, con un elevato numero di giri e un’ottima erogazione di potenza, per avere coppia ai bassi regimi e accelerazioni progressive, quello che serve per superare gli ostacoli del trial. Guidato da Kenichi Kuroyama nella FIM Trial-E Cup, TY-E ha conquistato il 2° posto nel 2018 e 2019.

Yamaha al Tokyo Motor Show 2019: la carica delle “altre”

Tra gli altri modelli in mostra citiamo il compatto veicolo elettrico Tritown con due ruote anteriori si guida stando in piedi e utilizza la tecnologia Yamaha Leaning Multi-Wheel (LMW); E-Vino è un electric commuter che offre la guida fluida che solo gli EV possono assicurare; l’YPJ-XC, una mountain bike a pedalata assistita che impiega l’unità motrice del modello di punta PW-X; la YNF-01, un concept low-speed mobility, progettato e realizzato con potenzialità off-road e uno stile che ha l’obiettivo di evocare lo spirito dell’avventura; la JWX-1 PLUS, un’unità motrice per carrozzelle; il drone multi-rotore YMR-08 e il Fazer R, il modello di punta tra gli elicotteri Yamaha a guida autonoma per uso industriale.