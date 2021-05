Yamaha XSR 125 2021: piccola ma con stile

Yamaha XSR 125 è l'ideale punto di congiunzione tra look retro e le moderne tecnologie a disposizione oggi. Il motore eroga 15 CV di potenza; peso e maneggevolezza fanno di questa moto una valida alleata nell'utilizzo quotidiano

Yamaha ha presentato la nuova XSR 125, la moto progettata per i piloti che cercano un mezzo capace di unire un look neo-retro senza tempo e tecnologia all’avanguardia, nel pieno rispetto, al dispetto di una cilindrata ridotta, della filosofia Faster Sons che si ispira al passato guardando al futuro.

Yamaha XSR 125 2021: le caratteristiche

La Yamaha XSR 125 2021 si propone di essere una valida alternativa negli spostamenti quotidiani grazie a a caratteristiche sempre apprezzabili quando si parla di due ruote (leggerezza e maneggevolezza) sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle moto sua per i rider più esperti ma in cerca di un mezzo poco impegnativo. Come ogni modello della linea Yamaha Sport Heritage, la XSR 125 presenta livree che richiamano il passato. La sella dal design retro e lineare, come il faro circolare. Un bel tocco di modernità è data della scelta dell’utilizzo di illuminazione full LED e strumentazione LCD. La moto è spinta da un motore monocilindrico a 4 valvole raffreddato a liquido (omologato Euro 5) già utilizzato sulla MT-125 Hyper Naked e sulla R125 Supersport. Questo propulsore eroga una potenza di 15 CV, il massimo consentito nella categoria con patente A1.

Il sistema VVA (Variable Valve Actuation) consente al motore di erogare una coppia abbondante a regimi motore più bassi e garantire prestazioni eccellenti a regimi più elevati. La XSR 125 è dotata di una forcella da 37 mm con finitura nera che lavora in maniera fluida offrendo un buon confort per utilizzo urbano di tutti i giorni Gli pneumatici a blocchi (140/70-17 al posteriore e 110/70-17 all’anteriore) enfatizzano l’aspetto senza tempo della moto, offrendo al contempo alti livelli di tenuta di strada. I cerchi in lega a 10 razze sono belli da vedere e riducono il peso.

Il telaio presenta il design Deltabox Yamaha, con due longheroni che corrono in linea retta dalla testa dello sterzo al perno del forcellone per creare un telaio estremamente resistente ma leggero. La posizione di guida è verticale e dll’ergonomia rilassata. Sono tre i colori disponibili: Redline, Tech Black e Impact Yellow, ciascuna con parafanghi anteriori e posteriori verniciati in tinta, grafica serbatoio con doppia striscia e loghi sui pannelli laterali. Le consegne nei concessionari Yamaha inizieranno a partire dalla prima settimana di giugno 2021.