Yamaha YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition: piccola ma con DNA sportivo

La Yamaha YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ha un motore da 125 cc raffreddato a liquido a 4 valvole, completamente rivisto per offrire una coppia ancora più corposa e una banda di erogazione di potenza più ampia

Arrivata nel gennaio 2019 la nuova Yamaha YZF-R125 vuole essere la supersportiva 125 più innovativa mai creata da Yamaha, ma soprattutto una moto che mette in chiara evidenza il proprio DNA racing e per questo condivide la livrea di una sorella maggiore decisamente speciale: la Yamaha MotoGP. Da qui nasce la YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition.

Yamaha YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition: come fatta

La Yamaha YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition si ispirata alle moto impegnate nel mondiale MotoGP e guidate da Valentino Rossi e Maverick Viñales. Lo stile aggressivo e spigoloso è inconfondibile e salta subito all’occhio l’artiglio verde Monster Energy. L’animo sportivo, però, non si riflette solo nelle colorazioni. Sotto le carene della YZF-R125 c’è un motore da 125 cc raffreddato a liquido a 4 valvole, completamente rivisto per il 2019, per offrire una coppia ancora più corposa e una banda di erogazione di potenza più ampia, da scatenare alla minima rotazione del polso.

La tecnologia alla base del motore appartiene alla scienza del motociclismo, un sistema di attuazione variabile delle valvole (VVA) che ottimizza la fasatura dell’aspirazione in relazione ai giri del motore, permettendo al pilota di avere un’accelerazione bruciante a bassi e medi regimi, e prestazioni di tutto rispetto agli alti. Il telaio Deltabox con geometria ottimizzata regala a YZF-R125 tanta maneggevolezza. Il forcellone in alluminio disegnato per il 2019 completa l’assetto del telaio, ottimizzandone la rigidità per una guida sportiva, agile e confortevole. La YZF-R125 è dotata di caratteristiche comuni alle R-Series, come la precisa frizione antisaltellamento, la forcella a steli rovesciati da 41 mm, la piastra di sterzo il stile GP e il pneumatico posteriore extra large da 140/70-17.

Yamaha YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition: c’è anche una lunga lista di accessori

La lista di accessori della Yamaha YZF-R125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition permette a ogni pilota una personalizzazione totale migliorando l’estetica e le prestazioni della propria moto. Tra questi troviamo gli scarichi completi, le pedane, i coprisella o l’eccezionale Sports Kit che include parabrezza endurance, portatarga, adesivi per i cerchi, protezione serbatoio, tamponi paramotore e frecce a LED.