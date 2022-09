Zero Motorcycles DSR/X MY2023: l’adventure (elettrica) che non c’era

Umberto Uccelli, Vice President e Managing Director di Zero Motorcycles EMEA: "La DSR/X è una moto che ha nel suo DNA la cultura motociclistica europea. Una moto dual sport che risponde alle esigenze dei piloti del segmento motociclistico più importante in Europa"

Zero Motorcycles, leader mondiale nel segmento delle moto e dei propulsori elettrici, presenta le novità della gamma MY23, capeggiate dal lancio della DSR/X, una nuova adventure bike che va ad aggiungersi alla già numerosa e variegata proposta di modelli della casa californiana. Grazie al pacco batterie Z-Force, al silenzioso motore ZF e al sistema operativo Cypher III+, la nuova DSR/X è in grado di offrire un’esperienza di guida entusiasmante e coinvolgente e si propone come la moto ideale per affrontare qualsiasi avventura.

Zero Motorcycles DSR/X MY 2023: le caratteristiche

La DSR/X è la prima moto elettrica ad avere in dotazione la suite completa di controlli di stabilità Bosch Motorcycle Stability Controls con funzionalità cornering e off-road (nella modalità off-road è possibile disinserire l’ABS al posteriore per gestire in autonomia l’aderenza in fuoristrada della gomma posteriore). Questa tecnologia offre un controllo e una trazione ineguagliabili su qualsiasi terreno e comprende il Bosch Linked Braking, per una migliore regolazione dei freni e il Bosch Vehicle Hold, che offre sicurezza e stabilità istantanee sulle pendenze più ripide.

La moto è poi equipaggiata con i caricatori di livello 1 e 2 grazie al sistema di ricarica rapida integrato da 6,6 Kw (con una capacità della batteria di 17.3 kWh richiede presso le colonnine un tempo di ricarica di circa 2,5 h). Infine, la DSR/X è anche compatibile con l’applicazione mobile di Zero Motorcycles.

Ciò consente ai proprietari di gestire una quantità quasi illimitata di funzionalità e personalizzazioni, dalla regolazione della velocità e della coppia fino alle funzioni di rigenerazione della batteria. La DSR/X è infatti dotata di un modulo di connettività cellulare (Cellular Connectivity Module – CCM) in grado di inviare notifiche agli utenti dell’app su diversi aspetti, dalle informazioni sulla ricarica alla posizione della moto e altri utili aggiornamenti di stato. La DSR/X offre prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria, grazie al motore completamente rinnovato Z-Force 75-10X, capace di erogare una coppia sbalorditiva di 225 Nm e una potenza di 100 cv, e alla batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh.

Numeri importanti che soprattutto in termini di capacità e coppia, segnano un ulteriore traguardo e un nuovo standard per il brand di Santa Cruz. Anche Il telaio a traliccio perimetrale è completamente nuovo, mentre l’architettura dei componenti della DSR/X è stata completamene riprogettata per consentire una maggiore altezza da terra, sono previsti circa 200 mm di escursione della forcella regolabile a mano, e permettere l’inserimento di tre vani portaoggetti integrati. A questo si aggiunge la nuova trasmissione a cinghia in carbonio Gates, concepita per resistere alla coppia da capogiro del motore Z-Force 75-10X.

Abe Azkenazi, CTO di Zero Motorcycles, non nasconde la propria soddisfazione: “È da anni che i nostri clienti e sostenitori ci chiedono di realizzare una moto adventure. Abbiamo investito oltre 100.000 ore di progettazione per realizzare un modello che fosse all’altezza delle aspettative dei nostri clienti, offrendo al contempo un’esperienza di guida incredibile, vera missione di Zero Motorcycles“. Una richiesta che proviene anche e soprattutto dal mercato europeo, come sostiene Umberto Uccelli, Vice President e Managing Director di Zero Motorcycles EMEA: “La DSR/X è una moto che ha nel suo DNA la cultura motociclistica europea. Una moto dual sport che risponde alle esigenze dei piloti del segmento motociclistico più importante in Europa”. “La prima due ruote realizzata da Zero Motorcycles è stata una moto da fuoristrada. Abbiamo radici ben salde nel settore dell’off-road – ha concluso Sam Paschel, CEO di Zero Motorcycles -. La DSR/X combina una tecnologia elettrica all’avanguardia con l’eredità dell’artigianato motociclistico offrendo una nuova e rivoluzionaria modalità di guida adventure“.

La DSR/X è disponibile in sage green e pearl white e proposta a un prezzo di 27.220 euro.