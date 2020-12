Zero Motorcycles firma con Reneos una partnership all’insegna della sostenibilità

Per la raccolta e il riciclo delle batterie per veicoli elettrici, Zero Motorcycles ha deciso di affidarsi a Reneos, la prima piattaforma europea in materia

Se le auto elettriche sono ormai una realtà della nostra mobilità, qualcosa di importante si muove anche nel campo delle due ruote anche grazie al lavoro di aziende come Zero Motorcycles che lavorano a testa bassa per creare moto di qualità sempre più elevata, ma anche innescando rete di collaborazioni che possano avere benefici per l’utente finale.

Reneos sale in sella con Zero Motorcycles

Zero Motorcycles, nei giorni scorsi, ha stretto una nuova partnership all’insegna della sostenibilità con Reneos, una piattaforma europea per il riciclo delle batterie, per la raccolta e il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio. Reneos, grazie alla rete di società locali e alla loro esperienza nei singoli territori, è in grado di provvedere al riciclaggio su larga scala delle batterie agli ioni di litio delle multinazionali. Le società locali possono, infatti, garantire il trasporto sicuro e lo stoccaggio delle batterie usurate e danneggiate nel rispetto delle linee guida europee e della legislazione nazionale dei singoli Paesi relativa alla movimentazione di merci pericolose, per poi dare a questi materiali dismessi una seconda vita attraverso il loro riciclo. Una soluzione che permette a Reneos di affrontare in maniera altamente sostenibile il problema dell’inevitabile aumento della produzione di batterie.

“In qualità di produttore di moto esclusivamente elettriche, Zero Motorcycles ha la responsabilità di confrontarsi con il problema dell’aumento della produzione di batterie – ha detto Danny van der Horst, Director of Customer Experience, After Sales and Logistics EMEA del brand -. Grazie alla partnership con Reneos, da ora sarà possibile raccogliere e riciclare le batterie dismesse assumendo così un comportamento responsabile in linea con i nostri valori. La nascita di questa collaborazione rappresenta anche un ottimo esempio di come questa criticità possa essere superata grazie al supporto di un’intera rete europea capace di riunire in sé grandi competenze in materia“. Philippe Celis, CEO di Reneos ha aggiunto che “Negli ultimi anni aziende internazionali del settore dell’elettrico come Zero Motorcycles sono sempre più alla ricerca di soluzioni sostenibili per la raccolta e il riciclo delle batterie dismesse. Reneos, facendo affidamento sul know-how dei propri partner locali, è in grado di offrire ai clienti proposte su misura che tengano conto della legislazione e delle normative di sicurezza dei diversi Paesi in cui operano, rivelandosi così come una realtà altamente affidabile per la gestione di questa necessità“.