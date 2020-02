Zero Motorcycles: inaugurato il nuovo Factory Service Center per moto elettriche

Il Factory Service Center sarà gestito da professionisti formati direttamente da Zero Motorcycles, capaci di fornire assistenza tecnica a tutta la rete di concessionari europei

Zero Motorcycles, il brand di moto completamente elettriche fondato nel 2006, ha inaugurato il nuovo Factory Service Center presso la sede EMEA della società, nei Paesi Bassi. Il Centro offrirà un maggiore supporto ai clienti attraverso la rete di rivenditori in espansione.

Zero Motorcycles significa moto elettriche

Zero Motorcycles ha registrato una crescita significativa nel 2019, in gran parte grazie all’introduzione della nuova SR/F. Il pluripremiato modello ha avvicinato nuovi clienti al marchio e l’inaugurazione del Factory Service Center nel 2020 segna l’inizio di una nuova era per Zero Motorcycles in Europa. Il Factory Service Center sarà gestito da professionisti formati direttamente da Zero Motorcycles, capaci di fornire assistenza tecnica a tutta la rete di concessionari europei.

Le motociclette ordinate tramite il programma Factory Service Center verranno consegnate chiavi in mano, eliminando la necessità per i rivenditori di ordinare e montare parti e accessori aggiuntivi, come il Power Tank. Questo componente è dotato di sistemi di ricarica aggiornati, che possono consentire una ricarica completa del pacco-batterie da 14.4kwh in meno di un’ora.

“Siamo entusiasti di aver aperto il nostro nuovo Factory Service Center, a dimostrazione del nostro continuo supporto al mercato europeo – ha detto Umberto Uccelli, Managing Director di Zero Motorcycles EMEA -. Il programma dà modo ai clienti di Zero Motorcycles di beneficiare di servizi e di un supporto migliore, con tempi di attesa più brevi. Inoltre parti e accessori originali di elevata qualità sono montati direttamente in fabbrica al momento della consegna“.