Zero Motorcycles lancia la nuova SR /S

Zero Motorcycles presenta la sua ultima novità, la SR/S. Nata sulla scia della pluripremiata SR/F, lanciata lo scorso anno, la nuova SR/S si caratterizza per l’elegante design dotato di carenatura completa ed ergonomia rivista per comfort e funzionalità. Costruita attorno al pacchetto di sistemi innovativi Zero, la nuova nata offre potenza, controllo e connessione ai vertici del settore. L’esperienza di guida è unica e si può veramente comprendere solo con una mano sull’acceleratore.

Zero Motorcycles SR/S: le caratteristiche

Ispirata al design aerospaziale di ultima generazione, la nuova estetica della Zero Motorcycles SR/S guadagna una carenatura votata alla massima efficienza aerodinamica. Come sempre, fedele alla filosofia di Zero Motorcycles, la forma segue la funzione. Il lavoro ha prodotto un miglioramento del 13% in termini di prestazioni e autonomia della SR/S rispetto alla SR/F. Montata saldamente sul telaio del traliccio della moto, avvolge il pilota per fornire la massima efficienza aerodinamica e un’autonomia senza eguali. Grazie alla posizione più bassa delle pedane e al manubrio più alto, i rider potranno godere di una posizione di guida più verticale e rilassata. Il comfort ergonomico della SR/S non manca anche quando si viaggia in due, grazie a un sella più ampia e a pedane passeggero riposizionate, che insieme alla messa a punto della sospensione offrono anche a chi non guida un’esperienza coinvolgente. Il motore ZF 75-10 con batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh della Zero Motorcycles SR/S, ha una potenza di 110 CV e una coppia di 190 Nm, abbastanza per offrire prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria. Il propulsore compatto vanta un innovativo raffreddamento ad aria che accresce la longevità, elimina la maggior parte della manutenzione ordinaria e lancia permette di raggiungere i 200 km/h di velocità massima. Una singola carica con l’aggiunta del Power Tank by Zero permettono di coprire una distanza fino a 323 km.

L’innovativo sistema di ricarica rapida funziona sulla rete, estesa e in crescita, delle stazioni di ricarica di Livello 2 e offre una piattaforma che consente di gestire fino a tre moduli di ricarica indipendenti. Ciò consente un’adattabilità unica e la capacità di ricarica più rapida della gamma Zero. Con tutti e tre i moduli installati, l’SR / S può caricare da 0 a 95% di capacità in un’ora. Il telaio a traliccio in acciaio dal design esclusivo e il forcellone della SR/S ottimizzano l’erogazione della coppia alla ruota posteriore, consentendo alla moto di sfruttare tutte le capacità del nuovo propulsore. Grazie al sistema operativo Cypher III di Zero e al controllo di stabilità Bosch (MSC), la nuova SR / S gestisce un perfetto equilibrio tra potenza e controllo, stabilendo uno standard ulteriore per le prestazioni premium. Cypher III funziona da hub centrale, integrando tutti i sistemi sulla motocicletta. Dall’MSC di Bosch fino all’App di nuova generazione e dashboard di Zero, tutto è perfettamente collegato per garantire un controllo facile e intuitivo. Le modalità di guisa standard sono quattro (“Street”, “Sport”, “Eco”, “Rain”) alle quali se ne possono aggiungere fino ad alte 10 modalità personalizzate programmabili.

Zero Motorcycles SR/S: quanto costa

Il modello premium SR/S con caricabatterie rapido da 6 kW, manopole riscaldate e terminali in alluminio è disponibile con prezzi a partire da 24.340 euro, mentre Il modello standard con caricabatterie rapido da 3 kW è invece offerto con prezzi che partono da 22.080 euro. Entrambi i modelli sono disponibili nelle colorazioni Skyline Silver e Cerulean Blue. La nuova Zero SR/S sarà disponibile presso la rete concessionari ufficiale a partire da marzo 2020.