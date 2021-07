Zero Motorcycles: presentata la nuova Zero FXE

La nuova Zero Motorcycles Zero FXE è spinta dal motore ZForce 75-5 e controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II che garantiscono un'esperienza di guida più intensa e prestazioni elevate. La collaborazione con Huge Design ha premesso di fare un importante passo in avanti sotto l'aspetto del design. La moto arriverà nelle concessionarie a settembre

Zero Motorcycles ha presentato la sua ultima novità, vale a dire la Zero FXE, la moto che punta a coniugare comfort di guida, design intrigante (grazie alla collaborazione con lo studio Huge Design) e soprattutto spirito green visto che è completamente elettrica.

Zero Motorcycles Zero FXE: le caratteristiche

La nuova Zero Motorcycles Zero FXE è spinta dal motore ZForce 75-5 e controllata dal sistema operativo Cypher II. Il propulsore eroga una potenza massima di 34kW e una coppia massima di 106 Nm che garantiscono una velocità massima di 137 km/h per un’autonomia nel ciclo urbano di 161 km (120 km nel ciclo misto extraurbano). Il pacco batterie ha una capacità massima di 7,2 kWh. Il motore presenta una configurazione a magnete permanente (IPM) che migliora sensibilmente le prestazioni in condizioni di guida estreme e consente di raggiungere velocità sostenute più elevate.

Il sistema operativo proprietario Cypher Operating System II funge, invece, da hub per l’integrazione di tutti i sistemi della moto per un’esperienza di guida sempre migliore e offre un’ampia gamma di personalizzazioni e tracciamenti grazie alle app Zero e permette di monitorare e fornire dati fondamentali del motociclo in modo immediato. La FXE si distingue anche per l’insieme dei componenti di alta qualità che la costituiscono, come il cruscotto full color integrato, resistente alle sollecitazioni della guida e i fanali LED anteriori e posteriori completamente rinnovati.

Umberto Uccelli, Vice President and Managing Director EMEA di Zero Motorcycles, ha commentato così il progetto: “Essere leader del settore delle moto elettriche non era più sufficiente e quindi ci siamo messi di impegno per rivoluzionarlo ulteriormente. Sfruttando l’esperienza di Huge Design di San Francisco abbiamo iniziato a sviluppare il concept della FXE alcuni anni fa. Volevamo creare un modello che fosse visionario anche in riferimento al mondo delle moto elettriche, già per sua natura progressista. Dopo decine di prototipi, revisioni e ore dedicate alla ricerca, siamo stati in grado di creare una moto con caratteristiche estetiche incredibili e capace al contempo di riportare l’esperienza di guida al suo stato più naturale, puro ed entusiasmante“.

“FXE è caratterizzata da un design che guarda al futuro e comunica fluidità e leggerezza – ha detto Bill Webb -. Le arti marziali del mitico Bruce Lee sono state la nostra fonte di ispirazione, così come la sua fisicità snella, muscolosa, agile e veloce. È un design che prende alcuni elementi ‘grezzi’ delle moto classiche e li mixa con la fluidità, il minimalismo e la pulizia delle moto elettriche“.

Zero Motorcycles Zero FXE: quanto costa

La nuova Zero Motorcycles Zero FXE è disponibile anche nella versione depotenziata da 11 kW e sarà nei concessionari italiani del gruppo a partire da settembre 2021 al prezzo di 13.990 euro IVA inclusa.