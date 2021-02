Zero Motorcycles: un Rapid Charger in regalo per chi sceglie la Zero SR/F

Zero Motorcycles ha deciso di omaggiare con un Rapid Charger tutti i clienti che acquisteranno una Zero SR/F non ancora immatricolata. L'offerta è valida fino a esaurimento scorte

Zero Motorcycles inizia il 2021 con una bella iniziativa: a tutti coloro che decideranno di acquistare un modello della Zero SR/F verrà regalato, fino a esaurimento scorte, un Rapid Charger compreso di montaggio consentirà di aumentare la capacità di ricarica a bordo fino a 12kw per la versione della SR/F Premium e fino a 9kw per la versione standard, dimezzando così i tempi di ricarica per la prima e consentendo un rifornimento tre volte più veloce della seconda.

Zero Motorcycles ti regala il caricatore rapido

Se le auto elettriche sono ormai una realtà nel campo della mobilità, le moto a zero emissioni si stanno ritagliando uno spazio sempre più importare e iniziative come quella pensata da Zero Motorcycles, azienda leader nel settore, non possono fare altro che avvicinare gli utenti a questo tipo di soluzione. Se normalmente la ricarica delle moto elettriche viene effettuata nel box di casa tramite una normale presa di corrente, il Rapid Charger offre una maggiore flessibilità ai motociclisti che desiderino affrontare viaggi più lunghi. Quando è collegata a una presa di ricarica pubblica, come quelle che si trovano nelle stazioni di servizio autostradali, una Zero SR/F Premium dotata di Rapid Charger, può essere ricaricata dal 0 al 95% in meno di un’ora.

La Zero SR/F è stata accolta con entusiasmo sin dal suo primo ingresso nel mercato nel 2019. Con 190 Nm di coppia, l’SR/F offre accelerazione e prestazioni eccezionali, combinate a un’esperienza di guida rivoluzionaria e a costi di gestione incredibilmente bassi. Escluse le normali componenti destinate a consumarsi, come gli pneumatici e le pastiglie dei freni, la gamma completamente elettrica di moto Zero è sostanzialmente esente da manutenzione. Una ricarica completa alla presa domestica costa circa 2 euro e garantisce fino a 259 km di autonomia.