Zero On Tour: il road show su e giù per l’Italia di Zero Motorcycles

Zero On Tour è il road show di Zero Motorcycles che, da maggio a settembre, permetterà ad appassionati del brand e curiosi di provare una moto elettrica potendo scegliere tra la SR/S, la SR/F e la dual sport FX

Questa settimana segna l’inizio dello Zero on Tour, la serie di appuntamenti dedicati agli appassionati di Zero Motorcycles o di chi ha voglia di avvicinarsi al mondo delle due ruote elettriche per la prima volta.

Zero On Tour: di cosa si tratta

Il road show 2021 di Zero toccherà 15 città italiane distribuite sull’intero territorio nazionale (Bologna, Verona, Milano, Prato, Bolzano, Torino, Roma, Cagliari, Brescia, Napoli, Messina, Lecce, San Benedetto del Tronto, Rimini, Padova sono le tappe ad oggi confermate) e si svolgerà prevalentemente presso i dealer del brand e in alcune location selezionate per l’occasione. Durante le tappe dello Zero on Tour verrà offerta al pubblico la possibilità di testare uno dei nuovi modelli 2021 della casa californiana con l’obiettivo di avvicinare sempre più motociclisti al mondo dell’elettrico, proponendogli una nuova tipologia di guida, non solo più sostenibile ma anche decisamente coinvolgente.

Un’esperienza che, come sostiene l’azienda, per essere capita fino in fondo non può essere solo raccontata, ma deve essere necessariamente vissuta. Gli appuntamenti si svolgeranno prevalentemente in tappe di due giorni, concentrando i test drive nel pomeriggio del primo giorno e nella mattinata del secondo. Tra i modelli Zero che sarà possibile provare durante il tour ci saranno sicuramente la SR/S, il modello top di gamma dell’azienda, e la sorella SR/F, premiata da diverse riviste di settore. Questi due esemplari rappresentano le moto elettriche più potenti della gamma Zero e, grazie alla loro tecnologia intelligente, sono facili da usare. Entrambe le moto montano un propulsore Zero che produce una potenza massima di 110 CV e una coppia massima di 190 Nm. Altro modello protagonista dello Zero on Tour sarà la dual sport FX.

“Zero Motorcycles è entusiasta di poter invitare tutti i motociclisti a provare l’emozione elettrica delle sue moto – ha detto sostiene Claudio Carfora, Country Manager Italia di Zero Motorcycles -. Lo Zero on Tour rappresenta un’occasione unica per conoscere le performace eccezionali dei modelli Zero e per fare un’esperienza di guida fuori dagli standard. Salire in sella a una moto elettrica rappresenta il primo passo per avvicinarsi a un modello di mobilità attuale e sostenibile, a emissioni zero e rispettosa della natura. Per comprendere fino in fondo una moto Zero bisogna necessariamente provarla“.