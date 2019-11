Zontes: l’esperienza orientale e la tradizione italiana si incontrano a EICMA

Zontes fa il suo debutto a EICMA presentando quattro modelli: 310-X, 310-T, 310-R e 310-V, pensati per diversi stili ed esigenze di guida, ma condividendo alcune caratteristiche tra cui il motore monocilindrico a quattro tempi 312cc con un layout all’avanguardia

Dopo aver provato una delle prime 310-T in Italia, eccoci a vedere le tante novità ad EICMA per Zontes. Il marchio, distribuito in Italia da Distribike, racchiude in un sapiente mix l’esperienza orientale e la tradizione italiana e si accinge a entrare sul mercato con un background notevole.

Zontes presenta a EICMA 310-X, 310-T, 310-R e 310-V

Grazie a Distribike, Zontes brand appartenente al colosso Guang Dong Tayo (fondato nel 2003 con un investimento di 2.6 miliardi di Yuan, con un organico di oltre 1.600 persone) arriva in Italia. Lo stabilimento dell’azienda copre un’area di 400.000 metri quadrati dove le moto vengono realizzate in ogni loro fase, dallo sviluppo all’assemblaggio, potendo contare su un R&D di specialisti che compongono il 60% del comparto aziendale. Con uno sviluppo incentrato sul mercato e gli standard europei, proprietaria di 413 brevetti e premiata con il Technology Innovation Award per tre volte, Guang Dong Tayo propone veicoli altamente raffinati, equipaggiati con iniezione elettronica Delphi e ABS Bosch. Distribike, azienda 100% italiana, è l’importatore ufficiale Zontes per Italia, Germania e Austria. Una collaborazione che fa già prevedere gli ottimi frutti per i mesi e gli anni a venire, con in serbo un significativo ampliamento della gamma in termini di modelli e cilindrate.

Attualmente Zontes propone quattro modelli: 310-X, 310-T, 310-R e 310-V. Pensati per diversi stili ed esigenze di guida, condividono alcune caratteristiche chiave distintive tra cui il motore monocilindrico a quattro tempi 312cc con un layout all’avanguardia; forcellone e cerchi in alluminio; sistema keyless che permette di sbloccare la moto già a 1.5 metri di distanza; tappo del serbatoio e apertura della sella controllati elettronicamente, parabrezza elettrico, due modalità di guida, E (Economy) e S (Sport); strumentazione LCD; fari LED e presa di ricarica USB