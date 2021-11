A Misano la Vincenzo Sospiri vince le Finali Mondiali Lamborghini 2021

La coppia Michelotto/Basz (Vincenzo Sospiri Racing) trionfa nell’ultima tappa della stagione 2021 Super Trofeo e mette in cassaforte il campionato

Grande spettacolo sul Misano World Circuit lo scorso fine settimana, che ha ospitato l’ultima tappa del Lamborghini Super Trofeo nella cornice delle tanto attese Finali Mondiali della Casa del Toro! Un appuntamento che ha incoronato prima vincitore in gara e poi leader del Campionato della categoria PRO la coppia Michelotto/Basz, al volante della Huracan gestita dal team Vincenzo Sospiri Racing.

GARA 1: MICHELOTTO E BASZ SUONANO LA CARICA

Michelotto/Basz hanno vinto Gara 1 transitando sotto la bandiera a scacchi davanti a Richard Antinucci (Dream) e Kroes/Pijl (Bonaldi). Già in vantaggio sin dall’inizio, Mattia Michelotto ha mantenuto la sua leadership su Danny Kroes (Bonaldi) e su Richard Antinucci (Dream). Antinucci ha preso nei minuti successivi il secondo posto e si è messo subito all’inseguimento di Michelotto. Quest’ultimo è stato il primo ad effettuare la sosta obbligatoria. Karol Basz ha preso il volante da Michelotto nei minuti seguenti, mentre Daan Pijl saliva a bordo dell’Huracan Supertrofeo di Bonaldi al posto di Danny Kroes.

Le prime tre posizioni sono rimaste le stesse anche dopo un’investigazione in seguito a pit irregolare sull’auto di testa del Vincenzo Sospiri Racing. Van Berlo/Guzman (Target) hanno concluso al quarto posto davanti a Marcelli/Formal (WRT) e a Balthasar/Morris (Leipert). Undicesimo posto per Kikko Galbiati (GMS), mentre Brandon Gdovic/Bryan Ortiz si sono imposti in PRO-Am.

GARA 2: MICHELOTTO E BASZ AL SUCCESSO IN CAMPIONATO

Michelotto/Basz vincono il titolo nella classe PRO. La coppia del VSR non ha mai perso il comando della corsa finendo nel migliore dei modi la stagione 2021. Basz ha gestito nel migliore dei modi la pole-position allo spegnimento dei semafori su Richard Antinucci (Dream). La prova è stata presto neutralizzata in seguito a un incidente al Carro che ha portato al ritiro della vettura #61 di Weering.

Al restart abbiamo assistito all’uscita di scena da parte del nostro Kikko Galbiati. Il portacolori di GRT nel GT World Challenge Europe, dopo aver provato a passare all’esterno Spinelli, è stato colpito alla curva Rio da Pijl che nel frattempo cercava di beffare l’olandese Teekens. Le tre auto sono uscite di scena, mentre Spinelli ha continuato senza molti problemi. La graduatoria generale non è cambiata con Michelotto che è rimasto al comando davanti a Antinucci. Chiude il podio la coppia Mul/McAleer, abili entrambi nel finale ad avere la meglio su Dario Capitanio.

Con la pausa invernale ormai alle porte, lo spettacolo del Lamborghini Super Trofeo tornerà l’anno prossimo con le Finali Mondiali in esclusiva a Portimao e il Super Trofeo al via in quel di Imola, che ha preso il posto del tradizionale appuntamento di Monza.

FOTO E TESTO PER GENTILE CONCESSIONE DI LUCA CLERICI