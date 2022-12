A Natale arriva il documentario Ferrari sulla sfida Villeneuve-Pironi in Formula 1

Domani, 25 dicembre, la piattaforma NOW Tv proporrà un documentario esclusivo sulla rivalità tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi

Il primo episodio di Lucky!, docu-serie sulla storia di Bernie Ecclestone in Formula 1, non vi basta per trascorrere delle vacanze di Natale a tutto gas? Allora sappiate che domani, 25 dicembre, alle ore 21.15 il canale Sky Documentaries e, successivamente in streaming, la piattaforma NOW Tv proporranno in esclusiva un nuovo documentario incentrato, ovviamente, sulla massima serie automobilistica… e in particolare sulla rivalità che si creò tra due miti della F1 come Gilles Villeneuve e Didier Pironi.

Attraverso filmati storici originali e il contributo di entrambe le famiglie Villeneuve e Pironi, questo documentario esplorerà il rapporto tra i due piloti Ferrari durante la stagione 1982 facendo luce su ciò che successe nel Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola, dove all’ultimo giro… bè, non vogliamo svelarvi oltre! Qua sotto il trailer: buona visione!