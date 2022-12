Andreas Seidl è il nuovo Chief Executive Officer del team Alfa Romeo in F1

L’ex team principal della McLaren prenderà il posto di Frederic Vasseur nella stagione 2023, lasciando a quest’ultimo il compito di risollevare il destino della Ferrari

Un’altra tessera del puzzle è stata incastrata nel posto giusto: con un annuncio pubblicato negli scorsi giorni, il team Alfa Romeo – Sauber ha ufficializzato l’arrivo di Andreas Seidl

nella veste di Chief Executive Officer del reparto corse elvetico a partire da gennaio 2023, quindi giusto in tempo per l’avvio della nuova stagione agonistica di Formula 1.

Dopo i suoi trascorsi in BMW, Porsche e infine in McLaren, Seidl prenderà il posto di Frederic Vasseur e lavorerà insieme a un nuovo team principal per il momento non ancora ufficializzato. Questa operazione, tuttavia, rappresenta un’altra conferma che Vassuer è ormai pronto a indossare i colori del Cavallino Rampante, risollevando le sorti della Ferrari dopo le dimissioni di Mattia Binotto. L’annuncio, ormai, è veramente vicino.

“E’ con grande piacere che accogliamo Andreas Seidl nel team Alfa Romeo – ha commentato Jean Philippe Imparato, CEO di Stellantis – Il suo background ci aiuterà a raggiungere nuovi traguardi nel 2023”. Questo, invece, il parere del diretto interessato: “Non vedo l’ora di lavorare con il gruppo Sauber da gennaio: è un team ricco di storia in Formula 1 e ha grandi progetti per il futuro, per i quali voglio ripagare la fiducia che mi è stata data”.