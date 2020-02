Andreucci-Andreussi, una coppia d’oro per il debutto della Peugeot 208 Rally 4

Peugeot Sport Italia ha voluto Paolo Andreucci, 11 volte campione italiano rally, per portare al debutto la nuova 208 Rally 4, versione da competizione della neonata leonessa che sta avendo grande successo anche sul mercato italiano

Peugeot conferma la sua vocazione per i rally e per la stagione 2020 ha presentato la nuova Peugeot 208 Rally 4 che vedrà alla guida l’11 volte campione italiano rally Paolo Andreucci con al suo fianco nel ruolo di navigatrice, ancora una volta, da Anna Andreussi.

Peugeot significa rally

Dopo una stagione passata nel nuovo ruolo di coach per la Motorsport Academy Peugeot, Paolo Andreucci torna sul sedile da ufficiale della Casa del Leone. Al suo fianco come navigatrice, ovviamente, la fidata Anna Andreussi. Peugeot Sport Italia ha voluto l’11 volte campione italiano rally per portare al debutto la nuova 208 Rally 4, versione da competizione della neonata leonessa che sta avendo grande successo anche sul mercato italiano. “Sono veramente contento di riprendere il sedile da ufficiale, soprattutto se il sedile è quello della nuova 208! Lo scorso 2019 è stata una stagione molto interessante e proficua nel nuovo ruolo di coach per i giovani piloti all’interno della Motorsport Academy Peugeot – ha dichiarato Paolo Andreucci -. In parallelo avevo cominciato a lavorare allo sviluppo della Nuova 208 Rally 4 ed ora mi trovo nell’invidiabile condizione di portarla al debutto italiano! La nuova macchina è davvero sorprendente e sono ansioso di mettere le gomme in gara. Voglio ringraziare Peugeot ancora una volta per la fiducia che ripone in me ed Anna, so che sarà ben ripagata“.

“Avevo quasi abbandonato l’idea di tornare a correre con Peugeot in un equipaggio ufficiale finchè non è arrivata la telefonata da Milano – ha aggiunto Anna Andreussi -. Sono stracontenta di tornare a mettermi la tuta ufficiale e di far parte dell’equipaggio che porterà al debutto la nuova nata di Casa. Bene, ora ci sarà da prepararci fisicamente perché so già cosa mi aspetta. Siamo entrambi molto motivati e non vediamo l’ora di fare i primi test della stagione“. La coppia Andreucci-Andreussi tornerà alla guida di una Peugeot nel campionato italiano rally a partire dal Rally Targa Florio. La gara siciliana è, infatti, una tappa importante per Paolo perché è l’attuale detentore del record di vittorie e il primo passo nella stagione 2020 partirà da lì.